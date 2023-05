Carmelo Anthony tire sa révérence, merci pour tout Melo !

Carmelo Anthony a compris qu'il était l'heure. L'ancien joueur des New York Knicks et membre historique de Team USA a annoncé sa retraite du monde professionnel dans une vidéo postée sur son compte Instagram. A quelques jours de fêter ses 39 ans, Melo raccroche les sneakers pour boucler une magnifique carrière, auréolée de trois médailles d'or olympique avec la sélection US, de 10 participations au All-Star Game et d'une 9e place au classement des plus gros scoreurs de l'histoire de la NBA.

Avant d'être drafté dans la ligue en 3e position de la Draft 2003 par les Nuggets, Anthony avait remporté le titre national universitaire avec Syracuse. La dernière phase de la carrière de Carmelo Anthony a malheureusement été poussive, avec une saison compliquée chez les Lakers, avec son ami et camarade de cuvée LeBron James. Melo tournait encore à 13 points de moyenne lors de sa dernière saison en NBA et n'a pas retrouvé de challenge à sa convenance pour un dernier run.

Carmelo Anthony gardera l'image d'un joueur qui aurait peut-être accomplir plus de choses collectivement - son plus bel accomplissement reste une finale de Conférence Ouest avec Denver - mais qui a incontestablement marqué sa génération. Il ne fait aucun doute que Melo intégrera le Hall of Fame dans un futur proche.

Pour le retrait d'un maillot, c'est un peu plus flou, mais sa meilleure chance reste peut-être du côté des Nuggets, où il a passé 8 belles saisons avant de partir pour New York, chez lui. L'aventure à Big Apple aura été mitigée, avec une belle cote d'amour auprès des fans, mais des résultats d'équipe décevants.

