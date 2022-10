Ce point commun entre Kobe et MJ qui a marqué Ty Lue

Ty Lue fait partie de ces gars qui ont eu la chance de côtoyer de près de très grands joueurs lorsqu'il était en activité, mais aussi d'en avoir coaché quelques uns par la suite. Le head coach des Los Angeles Clippers a ainsi remporté deux titres avec les Los Angeles Lakers et la paire Kobe Bryant-Shaquille O'Neal, a été coéquipier de Michael Jordan à Washington lors du dernier run de "MJ" et a remporté une bague sur le banc des Cavs avec LeBron James.

Invité du podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", Lue a évoqué ce qui rendait Kobe Bryant et Michael Jordan, même en toute fin de carrière, différents des autres.

"De Kobe, j'ai retenu la manière dont il travaillait. Les gens ne peuvent pas comprendre comment travailler dur avant de l'avoir vu de leurs propres yeux. Quand on jouait ensemble, il avait 20 ans mais avait déjà une routine et venait à 7 heures du matin, avant les autres, pour soulever de la fonte. Et surtout, il était à pleine puissance derrière pendant l'entraînement. Beaucoup de gars se disent qu'ils ne peuvent pas s'entraîner à fond parce qu'ils ont un match après. Non ! Michael Jordan venait à l'entraînement tous les jours à 40 ans. Même quand Doug Collins essayait de le faire sortir du terrain, il ne partait pas. C'était pareil pour Kobe. Il faisait le travail individuellement, mais collectivement il était là aussi à l'entraînement, jouait 40 minutes à chaque match. C'est ce que font les plus grands. Michael et Kobe jouaient tous les matches de pré-saison aussi. Ils se préparaient pour des saisons à 82 matches. Tu voyais des gars comme eux faire ça et tu te rendais compte que tu ne travaillais pas assez. Ils en faisaient 10 fois plus. C'est l'éthique de travail qui sépare les MJ, Kobe, LeBron ou Kawhi du reste".

Avant qu'il ne commence à être blessé à la fin de son parcours à San Antonio, Kawhi Leonard était effectivement un bourreau de travail et pouvait enchaîner les matches et les saisons. C'est malheureusement sa fragilité physique qui l'empêche, pour le moment, d'être vraiment dans la même catégorie que Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James.

Comment l’attaque en triangle a offert tant de titres à Jordan et Kobe