Ce qu’on attend (ou pas) du All-Star Game 2024

A partir de la nuit prochaine et jusqu'à dimanche, c'est le weekend des festivités du All-Star Game 2024 en NBA à Indianapolis. On a pris quelques notes sur ce que l'on avait hâte de voir... et sur ce qui nous emballe un peu moins. Plus bas, vous pouvez retrouvez tous les participants au concours et aux matches.

- On attend : Les interventions de Candace Parker, pour nous inonder de son savoir et de sa classe. We are not worthy.

- On attend : Revoir Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ensemble lors du Rising Stars Challenge et pouvoir dire aux copains américains :

- On attend : Un retour du “Fallait pas l’inviter” de Michel Müller sur (mettre joueur qui n’a rien à foutre là)

- On attend : Le concours entre Steph Curry et Sabrina Ionescu, en détente entre potes, sans enjeu réel, ni comparaisons hommes/femmes et si possible sans les commentaires à la con qui vont fleurir sur X à base de “elle devrait plutôt aller lui préparer un sandwich”.

- On attend : Jaylen Brown au Slam Dunk Contest, le premier All-Star à y participer et à risquer sa réputation depuis George Mikan en 1937.

- On n’attend pas : tous les autres participants à ce concours de plus en plus cheap, même si on aime bien Raille-mé Raquesse Junior. S’agirait de justifier le mot “star” dans All-Star Weekend…

- On attend : le shooting contest, qui est fréquemment la seule bonne raison de ne pas pioncer le soir des concours

- On attend : L’hymne chanté par Babyface, crack méconnu du grand public.

- On n’attend pas : L’absence totale de défense et d’intensité dans le match du dimanche parce que tout le monde est copain et ne veut pas se faire mal. Ou alors mettez Draymond Green dans l’arène après lui avoir suggéré que LeBron n’est pas le GOAT ou qu’il jouerait à Boulazac s’il n’avait pas croisé la route de Stephen Curry. Là ça va cavaler.

- On attend : de voir si Karl-Anthony Towns va se proclamer meilleur shooteur de l'histoire après sa victoire au Shooting Contest. Ou se murer dans sa chambre pour fomenter sa vengeance contre la société s'il ne gagne pas.

- On n’attend pas : Doc Rivers qui va coacher l’Est après avoir chouré le job d’Adrian Griffin et posé un vilain 3-7 sur ses 10 premiers matches.

- On n’attend pas : le celebrity game où la personne la plus connue est Metta World Peace. C’est un peu comme les dernières éditions de Danse avec les Stars” qui auraient dû être renommées “Danse avec des gens vaguement connus”.

- On attend : de voir si Tamika Catchings, qui va coacher l’une des teams du Rising Stars Challenge, sera aussi forte que Tamika Catchings la joueuse (elle est l’une des GOAT) ou aussi catastrophique que Tamika Catchings la GM (elle a été désastreuse pendant 2 ans avec Indiana).

- On attend : de voir si un journaliste va demander aux joueurs ce qu’ils pensent de l’avenir de Kylian Mbappé.

Moussa Diarra sur l’annonce de Mbappé pic.twitter.com/MCThldAJZE — Omar Altundag (@OmarAlt14) February 16, 2024

- On attend : de compter le nombre de fois où des médias locaux vont demander à Paul George s’il compte revenir à Indiana la saison prochaine.

- On attend : James Harden qui se pointe à la fête pour faire découvrir à Kawhi Leonard son go-to-strip club à Indianapolis, le Brad’s Brass Flamingo.

- On attend : Caitlin Clark, présente en repérage dans la franchise qui le draftera avec le 1st pick en avril, qui vient apprendre à Stephen Curry et Sabrina Ionescu comment on shoote depuis le logo.

Nuit HISTORIQUE pour Caitlin Clark, la plus que probable n°1 de la Draft 2024, désormais meilleure marqueuse all-time de la NCAAW, devant Kelsey Plum, grâce à ce tir bien à elle ! 🔥 Au passage, elle a marqué 49 pts (record personnel) face à Michigan. 😂 pic.twitter.com/6DdQaJW0vP — Swish Swish (@_SwishSwish_) February 16, 2024

Les participants

Slam Dunk Contest : Jaime Jaquez Jr, Jaylen Brown, Mac McClung (tenant du titre), Jacob Toppin

Three Point Contest : Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton, Lauri Markkanen, Karl-Anthony Towns, Damian Lillard, Jaylen Brunson, Malik Beasley, trae Young

Skills Challenge : Team Pacers (Haliburton, Turner, Mathurin), Team Top Pick (Wembanyama, Edwards, Banchero), Team All-Stars (Barnes, Maxey, Young)

Rising Stars Challenge : Team Pau Gasol (Wembanyama, Miller, Jaquez Jr, Smith, Podziemski, Wallace, Coulibaly), Team Tamika Catchings (Banchero, Murray, Ivey, Daniels, Williams Jr, Henderson, George, Duren), Team Jalen Rose (Holmgren, Lively, Sochan, Williams, Mathurin, Sharpe, Hawkins, Kessler), Team Schrempf (Almansa, Buzelis, Holland, Smith, Tshiebwe, Bates, McClung, Williams).

Cinq de départ Est : Haliburton, Lillard, Antetokounmpo, Tatum, Embiid

Cinq de départ Ouest : Doncic, Gilgeous-Alexander, Durant, James, Jokic.