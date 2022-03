Les Celtics ou les Sixers diminués en cas de série contre les Raptors ?

Le COVID-19 occupe un peu moins l’actualité que les derniers mois et les restrictions sont de plus en plus rares – malgré le rebond de l’épidémie. Elles restent néanmoins actives en ce qui concerne l’entrée au Canada. Seuls les adultes pleinement vaccinés peuvent pénétrer sur le territoire. Et ça pourrait avoir un impact sur les playoffs. Du moins en cas de duel entre les Toronto Raptors et les Boston Celtics ou les Philadelphia Sixers.

En effet, ces deux franchises ont refusé de révéler si leurs joueurs étaient tous vaccinés. Ce qui, du même coup, pourrait laisser croire que ce n’est pas le cas. Jayson Tatum, Robert Williams, Al Horford et Jaylen Brown ont par exemple manqué le dernier match disputé par Boston à Toronto. Les deux premiers étaient blessés et ont déjà assuré par le passé avoir reçu leur dose contre le COVID-19.

Le flou demeure pour les deux autres. Brown et Horford sont des joueurs importants de la rotation d’Ime Udoka et il serait évidemment préférable pour les Celtics qu’ils puissent jouer tous les matches en cas de série contre les Raptors. Pour l’instant, Boston, quatrième, affronterait plutôt Chicago au premier tour.

Les Sixers occupent la troisième place et sont donc partis pour défier Toronto. Joel Embiid et ses coéquipiers doivent se rendre au Canada le 7 avril et on surveillera de près la liste des absents…