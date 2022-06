Celtics vs Warriors : qui craquera le premier ?

On revient sur les deux premiers matches intenses de ces Finales NBA, tout en explorant la suite de cette série passionnant entre Boston et Golden State.

Les Finales NBA ont débuté avec deux premiers matches très différents mais un suspense toujours intact. Les Celtics et les Warriors sont à égalité (1-1) avant le game 3 disputé à Boston dans la nuit de mercredi à jeudi. On revient en détails sur ce qui nous a marqué sur les deux premières rencontres et sur les pistes à explorer pour les deux équipes dans la suite de cette série pour le titre.

Théophile Haumesser et Shaï Mamou au rapport pour un nouvel épisode du podcast de Reverse/BasketSession !

