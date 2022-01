Cette Air Jordan 312 premium vous fera bien commencer l’année

Terminés les top 3, 5 ou 10 des meilleures paires de 2021, il est temps de se projeter dans ce que nous réservent les équipementiers pour l'année qui vient de démarrer. Chez Jordan Brand, c'est une silhouette hybride qui a attiré toute notre attention. La 312 va permettre aux amateurs de l'héritage du Jumpman de combiner certains de leurs modèles favoris, à savoir les Jordan 1 et 3 (ce qui tombe plutot pas mal puisque ce sont des numéros à chaque fois quasiment impossible à attraper vu l'engouement sur chaque coloris...).

Vous avez donc certainement reconnu le shape de la 1, avec la languette, son swoosh et son logo Wings. Et de la 3, on récupère la semelle, les eyelets, le talon et le Jumpman. Seul corps étranger : le strap qui rappellera plus la Nike Trainer du grand Bo Jackson, symbolisant le côté "all around" de l'ensemble.

Les matériaux choisis sont assez premium : velours, suede, peluche, tissu épais et cuir blanc. Les couleurs beige, bleu ciel et navy, jaune et gris se mêlent harmonieusement pour un rendu qui sent déjà bon le printemps.

Pas de date officielle de sortie pour cette Jordan 312, mais cela devrait se faire dans les semaines à venir. Restez attentifs...