Charles Barkley accepte un chèque gigantesque pour rester à la télé

Charles Barkley disait encore il y a un an qu'il ne se voyait pas traîner beaucoup plus longtemps à la télévision. Visiblement, la possibilité de gagner deux fois plus d'argent que sur toute sa carrière de joueur en un seul contrat l'a persuadé du contraire. "Chuck" vient de signer un nouveau deal de 10 ans avec TNT pour être l'un des consultants phares de l'émission "Inside the NBA", avec ses comparses Shaquille O'Neal, Kenny Smith et Ernie Johnson.

Le montant du contrat évoqué par Andrew Marchand du New York Post permet de mieux comprendre la décision de Charles Barkley, qui n'a jamais affiché l'ambition de s'impliquer de l'intérieur au sein d'une franchise, au contraire de Shaq. Barkley touchera vraisemblablement autour de 200 millions de dollars sur 10 ans s'il va au terme dudit contrat.

La soupe est bonne pour le Hall of Famer, qui fêtera ses 60 ans en février prochain, et prendre a priori sa retraite dans cette confortable chaise d'analyste et amuseur public. Que l'on aime ou pas le bonhomme, les audiences montrent que les spectateurs adorent les guéguerres entre Charles Barkley et Shaquille O'Neal, les missiles d'OG de "Chuck" ou son manque de préparation face à la plupart des sujets abordés.

La complicité des membres de l'équipe est incontestable et il s'agit de l'émission de basket la plus regardée du paysage audiovisuel américain.

