Charles Barkley prêt à frapper une star NFL

Charles Barkley a ce côté old school qui lui fait considérer que dans certaines situations, un bon coup de poing dans les dents est plus efficace qu'une explication verbale. Invité de CBS cette semaine, le Hall of Famer a répondu à une question sur l'affaire entre le présentateur star Jimmy Kimmel et Aaron Rodgers, le quarterback star des New York Jets en NFL. Rodgers, qui a des tendances conspirationnistes, avait sous-entendu que Kimmel ferait sans doute partie des gens présents sur la fameuse "liste Epstein", impliquant qu'il serait pédophile et/ou coucherait avec des filles mineures.

Jimmy Kimmel n'avait pas du tout apprécié et avait éviscéré Aaron Rodgers en ouverture de son émission "Jimmy Kimmel Live". Barkley s'y serait pris autrement s'il avait dû subir les mêmes (fausses) allégations.

"Comment je gérerais ça ? Je lui mettrais mon poing dans la gueule. Ce que je veux dire par là ? Vous savez ce que ça veut dire, de frapper quelqu'un au visage ? Quand tu es célèbre, les gens se mettent à dire des trucs sur toi, c'est inévitable. Mais quand des gens commencent à dire des trucs comme quoi tu traînes avec des pédophiles ou que tu couches avec des mineures, ça devient dangereux. J'ai adoré comment Jimmy lui a répondu.

Je ne connais pas Aaron Rodgers, il a toujours été courtois et m'a dit bonjour à plusieurs reprises mais... Tu peux plaisanter au sujet de stars, mais là, c'est une attaque grave. Je l'aurais frappé. Rhétoriquement, métaphoriquement, ce que vous voulez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous me faites dire des mots compliqués mais bon sang oui, je le frapperais si ça me concernait".

Jimmy Kimmel est proche de certains joueurs NBA et était notamment ami avec Kobe Bryant, auquel il avait réservé un hommage très émouvant après son décès en 2020.