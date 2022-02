Quand LeBron James expliquait pourquoi il ne jouerait jamais pour les Knicks

Charles Oakley raconte une anecdote peu flatteuse au sujet de James Dolan et confie que LeBron James avait annoncé qu’il n’irait pas à New York.

Manhattan, le Madison Square Garden et les New York Knicks. Autant d’éléments mythiques qui attirent les joueurs NBA. Et pourtant, la franchise de la grosse pomme peine à signer des superstars depuis plusieurs années. LeBron James, comme beaucoup de joueurs pros, adore NYC. Il avait même été annoncé avec insistance aux Knicks avant de choisir le Heat en 2010.

La réalité, c’est que le King n’aurait jamais joué pour James Dolan. Et ça, c’est Charles Oakley qui le révèle en racontant une anecdote. Membre culte des Knicks, il n’avait toujours pas rencontré le propriétaire de l’organisation. Jusqu’en février 2014. Alors qu’il passait du temps avec LBJ et son agent Rich Paul lors d’un All-Star Weekend, Oakley s’est présenté auprès de Dolan. Ce dernier aurait carrément refusé de lui serrer la main.

« Vous auriez pu croire que j’avais fait un truc à sa femme. Bordel, Latrell Sprewell l’a insulté devant sa femme quand il est revenu à New York en 2003 et ils sont quand même devenus amis. Je n’ai rien fait à ce gars. Qu’est-ce que j’aurais pu faire pour qu’il m’ignore comme ça ? J’avais envie de lui mettre une patate. Je suis retourné voir LeBron et il m’a dit ‘c’est pour ça que je ne jouerai jamais pour les Knicks.’ »

Du moins pas tant que James Dolan est aux commandes. Un avis que LeBron James partage sans doute avec de très nombreuses stars NBA, malheureusement pour les supporters de New York.

