Charlotte, première équipe NBA coachée par une femme ?

Les Charlotte Hornets vont tourner une page pendant l'intersaison, avec le passage de Steve Clifford du banc de touche au front office. En quête d'un nouveau head coach pour la saison prochaine, la franchise de Caroline du Nord est en train de prospecter et pourrait marquer l'histoire. Jamais une femme n'a été coach à plein temps d'une équipe en NBA, malgré les entretiens passés par Becky Hammon et Teresa Weatherspoon, notamment, avant de se voir préférer des techniciens masculins et d'emmener leurs talents vers la WNBA. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, les Hornets ont programmé un entretien avec Lindsey Harding, actuellement à la tête de l'équipe de G-League des Stockton Kings où elle vient d'être élue meilleure coach de l'année.

Harding, 39 ans, a joué 9 ans en WNBA et été l'assistante de trois coaches différents à Sacramento entre 2019 et 2023, avant de s'occuper de l'équipe nationale du Mexique et, jusqu'à ces derniers mois, de l'antenne des Kings en G-League.

D'autres candidats vont être auditionnés pour succéder à Steve Clifford, mais il est déjà intéressant de voir Charlotte réfléchir à cette possibilité de faire de Lindsey Harding une pionnière, là où on attendait Becky Hammon lorsqu'elle était l'assistante de Gregg Popovich à San Antonio, ou Kara Lawson, l'actuelle coach de Duke, membre du staff des Celtics entre 2019 et 2020.