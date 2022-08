Chet Holmgren s’est blessé en essayant d’arrêter LeBron James

Très léger (98 kilos) pour sa taille (2,21 m), Chet Holmgren est parfois moqué pour son poids. C'est surtout un argument repris par les plus sceptique à son sujet. Il l'imagine en souffrance au moment de défendre certains des plus gros gabarits de la ligue. Ou alors, il lui prédise des pépins physiques à répétition. Le déroulé des évènements lors du match de gala organisé à Seattle hier soir va leur donner encore plus d'arguments. En effet, formé à Gonzaga dans l'état de Washington, le deuxième de la draft s'est mêlé à de nombreux joueurs NBA pour participer à une rencontre de la ligue organisée par Jamal Crawford.

Parmi les guests, un certain LeBron James. C'est en fonçant vers le cercle que le King a - involontairement - provoqué la blessure d'Holmgren. La jeune star du Thunder s'est mise en opposition en espérant contester le layup. Elle est repartie en boîtant.

Chet’s ankle gone after defending a Bron layup 1 minute into the game… pic.twitter.com/8Lk5St12rD — Steven Adams Stats (@funakistats) August 21, 2022

Un entorse de la cheville que l'on espère sans gravité afin que Chet Holmgren puisse montrer à tout le monde l'étendue de ses capacités lors de sa première saison dans la ligue.