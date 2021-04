Chet Holmgren, le meilleur lycéen US, a choisi Gonzaga !

UPDATE : Chet Holmgren a choisi ! Le meilleur lycéen du pays, classé n°1 par ESPN, a annoncé lundi qu'il jouerait pour Gonzaga la saison prochaine. Cette décision était attendue, même s'il pouvait aussi opter pour la fac de son état, Minnesota. Il empruntera ainsi la même voie que son ancien coéquipier Jalen Suggs, finaliste NCAA cette saison et annoncé comme l'un des top picks de la Draft 2021.

On suivra évidemment de près le phénomène Holmgren (voir plus bas) la saison prochaine sur le campus de Spokane !

CHET HOLMGREN IS GOING TO GONZAGA 🚨 No. 1 player in the 2021 class makes his decision @brhoops pic.twitter.com/l5BuTl3fxq — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2021

13h04 : L'un des lycéens les plus surveillés depuis Zion Williamson va prendre une décision cruciale pour son avenir ce lundi en fin de journée. Chet Holmgren, alias La Licorne du Minnesota, fera l'annonce du choix de l'université qu'il rejoindra la saison prochaine.

Première quasi certitude : sauf rebondissement de dernière minute, Holmgren n'ira pas en G-League avec la team Ignite comme l'ont fait d'autres gros prospects de high school l'année dernière. Son choix est officiellement réduit à 7 universités : Georgetown, Gonzaga, Memphis, Michigan, Minnesota, North Carolina et Ohio State. Ca, c'est pour l'ordre alphabétique. Les rumeurs font état d'une hésitation centrée sur deux établissements. Gonzaga, récent finaliste du Tournoi NCAA et qui attend toujours le premier titre de son histoire, ou Minnesota, la fac où son père Dave a fait son cursus et celle de son état natal.

En termes de compétitivité et d'exposition, Gonzaga fait davantage sens, mais le fait de passer une année de plus auprès des siens, dans un programme dont il sera l'unique attraction, peut plaire à l'intéressé avant de lancer sa carrière en NBA, très probablement en tant que top 5 pick de la Draft 2022.

Si vous ne connaissez pas Chet Holmgren, il est encore temps d'attraper le train en marche. On vous avait notamment évoqué son duel avec un autre phénomène de lycée, Emoni Bates, il y a quelques mois. Holmgren, bientôt 19 ans, est un intérieur de 2,13 m au physique pour le moins frêle, mais dont les qualités techniques sont assez fabuleuses. On ne parle pas uniquement de shoot, comme pour beaucoup de jeunes intérieurs modernes, mais de ball handling et de talent balle en main tout court.

Chet Holmgren avait notamment fait sensation sur le net lors d'un petit pick up game avec Stephen Curry, où il avait effacé le meneur des Golden State Warriors avec un dribble dans le dos et une facilité déconcertante. Ce n'est qu'une séquence faite pour buzzer, évidemment, et le talent du garçon va bien au-delà.

Si son physique peut poser question, une année supplémentaire pour se développer et gagner en expérience devrait suffire à en faire l'une des attractions des prochaines années en NBA. Stay tuned pour son annonce en fin de journée ou d'ici demain matin !