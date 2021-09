Chris Bosh, ses vérités sur son départ des Raptors pour le Heat

En 2010, Chris Bosh a quitté les Toronto Raptors pour le Miami Heat. Une décision qui a beaucoup fait parler en raison de son choix de s'associer à LeBron James et Dwyane Wade. A l'époque, l'intérieur était pourtant le patron absolu de la franchise canadienne.

Mais il a décidé de partir pour devenir l'option numéro 3 du Heat. En acceptant au passage de réaliser un sacrifice financier. A l'époque, cette décision a été vivement critiquée. Mais de son côté, le natif de Dallas avait ressenti un vrai déclic.

"Il y avait un message en particulier qui tournait encore et encore dans ma tête : 'tu veux jouer au plus haut niveau'. J'ai toujours eu cette envie. Pour moi, je devais jouer pour gagner un titre de champion.

Je voulais être comme Jordan. Je voulais être comme Kobe. Et je voulais être comme Tim Duncan. Ces gars (Garnett et Allen, ndlr) avaient élevé leur jeu en rejoignant Boston pour jouer à ce niveau. Je voulais également le faire. C'était le plus important pour moi", a précisé Chris Bosh pour la radio SiriusXM.