Chris Paul est très précieux pour les Warriors, il ne manque plus que l’adresse

Chris Paul fait très exactement ce que les Warriors attendent de lui en sortie de banc depuis le début de la saison. CP3 orchestre le jeu, distribue des passes à foison, perd peu de ballons et est une garantie d'expérience au sein du second unit. Il ne joue par ailleurs que trois minutes de moins que la saison dernière. Avec 54 passes pour 6 pertes de balle en 6 matches, l'ancien joueur des Suns fait du bien, ça ne fait aucun doute. Il reste un "petit" détail à corriger de son propre aveu : son adresse.

Chris Paul score peu (8 points par match), mais c'est surtout la maladresse dont il faut preuve qui handicape ses stats à la finition. Le vétéran des Warriors est à 19/56 depuis son arrivée dans la Bay Area et ne convertit donc que 33.9% de ses tentatives, lui qui tourne à 47.1% en carrière. A trois points, CP3 n'a pas du tout réglé la mire non plus : 1/21 (4.8%), un échantillon certes petit mais qui témoigne d'un certain ma que de confiance dans l'exercice.

"Mes tirs ne rentrent pas. Mais le point positif, c'est que ce n'est pas ma norme. C'est fou de se dire que je peux finir des matches avec un ou deux points marqués, mais que ça n'empêche pas l'équipe de gagner", a-t-il expliqué au sortir de la victoire de Golden State contre Oklahoma City.

Paul est pour le moment sur une saison à 8 points, 9 passes, 4.2 rebonds et 1.7 steals. Défensivement, il fait de son mieux et n'apparait pas encore comme un élément pénalisant, lui qui semblait avoir baissé de pied sur sa dernière saison à Phoenix, après avoir été un excellent défenseur tout au long de sa carrière. Si en plus il se met à rentrer ses tirs, ne serait-ce qu'à hauteur de 40%, les Warriors deviendront encore plus redoutables, eux qui ont déjà démarré fort avec 5 victoires en 6 matches.

Victor Wembanyama choque l'Amérique