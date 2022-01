Chris Paul lâche un Shammgod magique et casse les reins de Sabonis

A bientôt 37 ans, Chris Paul reste un joueur fabuleux et, on l'oublie parfois, un monstre technique. En NBA, rares sont les joueurs qui tentent et réussissent des "Shammgod", ce move popularisé par God Shammgod, éphémère joueur de la ligue dans les années. CP3 est l'un d'eux et l'âge n'arrête pas ses envies de fantaisie.

La nuit dernière, lors de la victoire des Phoenix Suns face aux Indiana Pacers, Chris Paul a décidé de donner la leçon à Domantas Sabonis, qui a eu la mauvaise fortune de se retrouver en défense sur le meneur All-Star.

Admirez.

