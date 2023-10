Chris Paul, Steve Kerr attend beaucoup de son leadership

Il ne s'agit pas d'un secret, les Golden State Warriors ont connu des remous en interne l'an dernier. Avec l'histoire entre Jordan Poole et Draymond Green avant le début de l'exercice 2022-2023. Mais également pendant la saison avec une fracture entre les vétérans et les jeunes. Cet été, le groupe a évolué avec notamment l'arrivée de Chris Paul.

Et justement, pour maintenir un équilibre dans le vestiaire, l'entraîneur Steve Kerr compte énormément sur le meneur. Avec l'expérience du vétéran de 38 ans, le coach des Warriors l'attend comme un meneur vocal des Dubs.

"Chris est très loquace, ce qui est une bonne chose. Nous avons besoin de cela. Je pense que la plupart des membres de notre équipe sont discrets, à l'exception de Draymond. Mais je pense que Draymond a besoin d'une autre voix dans le vestiaire.

Au fil des années, nous avons été meilleurs lorsque nous avons eu des vétérans - des gars comme David West, Zaza Pachulia, Shaun Livingston - dont les voix portaient vraiment bien dans le vestiaire.

Tout le monde est différent, mais Chris est très vocal, très intelligent, il pose constamment des questions sur ce que nous faisons dans tel ou tel cas. Et je crois que cette équipe a besoin de cela à ce stade", a analysé Steve Kerr pour NBC Sports.

Après une année mouvementée, les Warriors ont besoin de stabilité. Et avec un Big Three renforcé et l'ajout de Chris Paul, les ingrédients pour une belle saison semblent réunis.

