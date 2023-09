Chris Paul, un rôle pas encore défini aux Warriors

Steve Kerr se la joue normand : ptet’ ben qu’oui, ptet’ ben qu’non. Le coach des Golden State Warriors ne sait pas encore exactement quel rôle confier à Chris Paul. Interrogé sur le sujet, il a fait comprendre qu’il allait tester plusieurs cinq majeur différents avant de prendre sa décision concernant la place de son meneur All-Star dans la rotation.

Steve Kerr still hasn’t decided whether Chris Paul will start. He said the Warriors will look at various lineup combinations during camp.

“If this is going to work, everyone is going to have to embrace it regardless of who starts.”

Full detailed Kerr response. pic.twitter.com/UtdyQKEms8

— Anthony Slater (@anthonyVslater) September 25, 2023