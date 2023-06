Christian Braun “a fait gagner le game 3” aux Nuggets

Nikola Jokic est modeste. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il tire la couverture à lui après le game 3, malgré son nouveau triple-double (32 points, 21 rebonds, 10 passes). Le Joker a préféré mettre en lumière le travail de ses coéquipiers, notamment celui du rookie Christian Braun, auteur de 15 points en sortie de banc.

"J'ai dit à Christian que c'était un gagnant, qu'il nous avait fait gagner le match avec son énergie, sa concentration et son état d'esprit. Même quand il fait une erreur, il la fait avec agressivité, ce qui fait qu'on ne peut jamais lui en vouloir".

Egalement de passage devant les médias après la rencontre, Michael Malone a aussi été élogieux avec son joueur.

"Il a répondu présent. On parle d'un jeune homme qui a gagné trois titres de suite au lycée, puis a été champion NCAA sans jamais sortir du terrain. Il a énormément confiance en lui et il a bien raison. On a cru en lui, on l'a drafté et il répond à tout ce que l'on espérait de lui et même plus".

Christian Braun était un peu sorti de la rotation pendant ces playoffs, avant de faire un retour fracassant durant ces Finales. Le champion NCAA 2022 avec Kansas est en train de s'assurer un bel avenir à Denver, avec davantage de responsabilités la saison prochaine.