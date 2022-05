Les deux meilleurs cinq des rookies dévoilés par la NBA

Cette promotion de rookies se sera montré très performante avec cinq joueurs entre 14 et 18 points de moyenne. Et bien, sans surprise, les cinq en question se retrouvent dans l'équipe type de leur promotion. Maintenant que tous les trophées individuels ont été distribués, la NBA dévoile au compte-goutte ces All-NBA teams. On retrouve donc Scottie Barnes, Evan Mobley et Cade Cunningham dans la first team des débutants. Les trois joueurs, qui étaient à la lutte pour le trophée de ROY, ont été nommés à l'unanimité en récolant 100 voix sur 100. Ils sont accompagnés de Franz Wagner et de Jalen Green.

Un cinq bien complet et équilibré où l'on retrouve finalement les quatre premiers choix de la draft. Si le cinquième pick est bien un joueur du Magic - Jalen Suggs - c'est donc Wagner qui s'invite à la fête après une première saison très intéressante en NBA. Il est le premier rookie d'Orlando à être nommé dans l'un des meilleurs cinq rookies depuis Elfrid Payton en 2015.

La deuxième team est composée de Josh Giddey (Thunder), Herb Jones (Pelicans), Bones Hyland (Nuggets), Chris Duarte (Pacers) et Ayo Dosunmu (Bulls).