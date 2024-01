CJ McCollum adore faire souffrir les Kings, voici pourquoi

CJ McCollum trouve toujours le moyen d'être performant contre les Sacramento Kings. Tous les joueurs ont une salle et/ou un adversaire contre lequel ils sont toujours plus tranchants que d'habitude. Parfois, ça ne s'explique pas. Pour McCollum, qui vient encore de claquer 30 points à 11/16 lors de la très large victoire des Pelicans à Sacramento, il y a toujours une motivation supplémentaire lorsqu'il affronte les Kings. Il s'en est expliqué au sortir de la fessée infligée aux Californiens, qui ont compté à un moment 50 points de retard.

"Sacramento devait me drafter. Ils m'ont fait revenir pour un deuxième workout et m'ont dit qu'ils allaient me prendre avec le 7e pick. Ils ne l'ont pas fait. Donc oui, j'adore venir jouer ici".

Drafté en 2013 par les Portland Trail Blazers avec le 10e pick à sa sortie de la fac de LeHigh, CJ McCollum avait vu les Kings lui préférer Ben McLemore en 7e position. Les carrières respectives de McLemore, qui vient de signer en Liga ACB avec Rio Breogan, et de McCollum, peuvent donner quelques regrets à Sacramento, qui était de toute façon assez coutumier des mauvais choix à cette époque...

Mailbag : Vos questions sur Victor Wembanyama et les Spurs