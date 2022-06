La nouvelle identité des Cavaliers, entre tradition et modernité

Les Cleveland Cavaliers font peau neuve ! Après une saison très réussie avec un jeune groupe, la franchise sentait le besoin de moderniser un peu son image. Avec Daniel Arsham, directeur créatif de l’équipe, elle dévoile de nouveaux logos.

Des traits simplifiés, les couleurs wine and gold mises à l’honneur, des références à l'identité des équipes précédentes… les logos se trouvent au croisement entre modernité et histoire. En accord avec le jeune groupe des Cavaliers, qui cherche sa propre identité, dans le respect de l’héritage de la franchise.

"En pensant au prochain chapitre et à la direction à prendre avec le design, notre approche était de créer une version épurée des logos pour rafraîchir notre identité. […] Le futur est excitant, la ville et la fanbase ont embrassé cette nouvelle génération de jeunes joueurs. Puisque nous entrons dans une nouvelle ère des Cavaliers, il est temps de leur donner leur propre signature", explique Arsham dans un communiqué.

Un clin d'œil à l'histoire des Cavaliers

Au-delà du design contemporain, on peut remarquer de claires références aux logos historiques de Cleveland. On retrouve notamment le V des Cavaliers de 1983, incarnés par Mark Price. Arsham a également tenu à décliner le logo de 1994. On le distingue dans un mélange avec le design des années 80 et celui du trophée Larry O’Brien.

Enfin, on reconnaît les couleurs des Cavaliers champions avec LeBron James. Le C, qui était affiché au centre du terrain lors des Finales face aux Warriors en 2016, tient son rang. Tout comme le logo en forme de bouclier, qui a fait son apparition en 2017. Le tout, encore une fois, en version épurée.

"Pour les générations de fans des Cavs qui ont fait partie de cette aventure, je comprends la nostalgie que suscitent les insignes de certaines équipes. C’était donc important de respecter ceux que nous avons été alors que notre regard se porte vers l’avenir. Je pense que c’est réussi", se félicite le directeur créatif, natif de Cleveland.

La franchise commencera à utiliser cette nouvelle identité à partir de la saison 2022-2023. Il faudra toutefois attendre un peu plus pour voir les prochains maillots de l’équipe.

