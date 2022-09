Cleveland finaliste à l’Est ? Une légende de la franchise y croit

Les Cleveland Cavaliers sont redevenus sexy en l'espace d'une saison, grâce à l'excellent travail du General Manager Koby Altman. La saison passée, les Cavs ont longtemps joué les premiers rôles à l'Est, avant de baisser de pied, notamment à cause des blessures. Cette fois, avec l'arrivée de Donovan Mitchell et en surfant sur la dynamique de 2022, la franchise de l'Ohio peut clairement ambitionner plus qu'une 8e place et un passage éclair dans le play-in tournament.

Pour certains suiveurs de Cleveland, les Cavs ne doivent pas y aller en termes d'ambition. Brad Daugherty, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise (son numéro 43 est retiré à la Q-Arena), voit même très grand.

"Je pensais déjà que Cleveland allait gagner 50 matches cette saison. Donovan Mitchell est un renfort vraiment significatif. Non seulement c'est un scoreur prolifique, mais il peut aussi travailler sur le plan défensif. Vous ajoutez cela à une équipe où il y a déjà Darius Garland, Evan Mobley et le reste, et vous avez quelque chose. Vous pouvez vous permettre la luxury tax. Je serais choqué que cette équipe ne fasse pas la finale de la Conférence Est. A mes yeux, il y a bien assez de profondeur dans ce groupe, avec des gars qui ont travaillé d'arrache-pied l'année dernière déjà", a prévenu Daugherty, ancien 1st pick de Draft, sur les ondes de Sirius XM.

On a envie de voir ces Cavs à l'oeuvre et on comprend l'ambitions de l'équipe et de ceux qui la suivent. Après tout, avec Dairus Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen et une profondeur importante derrière eux, il y a de quoi rêver. Attention tout de même à ne pas se mettre trop de pression dans une Conférence où il reste des équipes impitoyables et expérimentées, capables de les empêcher d'intégrer le top 6 et d'éviter le play-in.

"It's win or bust for the Cavaliers now" Former Cavs 1st overall pick and analyst, @BradDaugherty43, loves the Donovan Mitchell trade

