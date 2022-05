L'épisode de cette semaine est consacrés aux losers du 1er tour et du play-in, dont on analyse la crédibilité et les ambitions pour l'an prochain.

Cette semaine, on a décidé de se pencher sur le cas des éliminés du 1er tour et du play-in en se projetant sur leur marge de progression pour la saison 2022-2023. Zoom sur les perspectives et les ambitions, réalistes ou non, d'équipes comme les Clippers, les Nuggets ou le Jazz pour ne citer qu'elles.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel au rapport pour l'épisode de la semaine du podcast Reverse/BasketSession !

