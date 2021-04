Parmi les équipes dont on ne parle presque plus du tout, il y a les Cleveland Cavaliers. Depuis qu'ils ont renoncé à se battre pour les playoffs, les joueurs de JB Bickerstaff évoluent dans la plus grande des discrétions. Pourtant, un tandem monte gentiment en puissance. Celui-ci répond au doux nom de "SexLand", contraction des noms des deux joueurs qui constitue le duo, Collin Sexton et Darius Garland.

Draftés en 2018 et 2019, Sexton et Garland ont d'abord fait l'objet d'un certain scepticisme. Pourquoi avoir sélectionné deux meneurs de formation coup sur coup, alors que des talents à d'autres postes étaient disponibles ? Aujourd'hui, le front office des Cavs se frotte les mains. Il n'est pas évident que l'un des joueurs draftés après Garland (Jarrett Culver, Coby White, Jaxson Hayes, Rui Hachimura, etc...) aurait eu le même rayonnement ou affiché les mêmes promesses que lui dans le contexte de Cleveland. Pas même Tyler Herro, talentueux et plein de sang froid, mais dans le cadre très précis du Heat.

Cette saison, le tandem que forment Collin Sexton et Darius Garland a énormément progressé. Chacun des deux joueurs est monté en régime individuellement et la connexion entre eux est de plus en plus intéressante. Sur le strict plan statistiques, la progression est saisissante et SexLand est en pleine bourre. Et si on voit majoritairement le boost au scoring et en adresse de Sexton, les chiffres de Garland sont tout aussi révélateurs.

Collin Sexton est passé de 20.8 à 24.5 points par match entre 2020 et 2021, tout en progressant de deux points en adresse (de 50 à 52%) et de 56% à 58% sur le true shooting, qui évalue l'adresse globale.

Darius Garland est lui passé de 12.3 à 17.8 points par match entre 2020 et 2021, avec un énorme boost à 3 points (de 36 à 41%) et de 50 à 55% sur le true shooting.

Pour Sexton, c'est au niveau du ratio agressivité/points marqués que le progrès est le plus net. L'ancien joueur d'Alabama est 10e de toute la ligue au nombre de points marqués sur des drives (9.7 par match).

Pour Garland, c'est la qualité de passe qui saute le plus aux yeux (6 passes par match contre 4 l'année dernière), en même temps que l'audace et l'efficacité à trois points.

Leur association avec Jarrett Allen, notamment, permet d'envisager du mieux pour la saison prochaine à Cleveland. L'homme à l'afro évolue dans un autre registre que celui d'Andre Drummond, qui a débuté la saison comme pivot titulaire des Cavs, et l'entente du trio devrait aller en grandissant.

Dans un thread Reddit intéressant sur leur connivence, on peut aussi noter que Collin Sexton n'a pas à rougir pour sa troisième saison en NBA, en comparaison d'autres arrières devenus des All-Stars ou des joueurs très respectés.

Collin Sexton est donc sur du 24.5 points, 3 passes et 4.1 rebonds à 49% en global, 38% à 3 points et 82% sur la ligne. Voici les autres joueurs auxquels on peut le comparer.

Devin Booke r : 24.9 points, 4.5 passes, 4.7 rebonds, 43-36-88 pour l'adresse.

r : 24.9 points, 4.5 passes, 4.7 rebonds, 43-36-88 pour l'adresse. Jamal Murray : 18.2 pts, 4.2 pds, 4.8 rbds, 44-37-85 pour l'adresse.

: 18.2 pts, 4.2 pds, 4.8 rbds, 44-37-85 pour l'adresse. Donovan Mitchell : 24 pts, 4.4 pds, 4.3 rbds, 45-37-87.

: 24 pts, 4.4 pds, 4.3 rbds, 45-37-87. CJ McCollum : 20.8 pts, 3.2 pds, 4.3 rbds, 45-42-83.

: 20.8 pts, 3.2 pds, 4.3 rbds, 45-42-83. Bradley Beal : 15.3 pts, 3.8 pds, 3.1 rbds, 43-31-78.

: 15.3 pts, 3.8 pds, 3.1 rbds, 43-31-78. Zach LaVine : 18.9 pts, 3.4 pds, 3 rbds, 46-39-84.

: 18.9 pts, 3.4 pds, 3 rbds, 46-39-84. DeMar DeRozan : 16.7 pts, 3.3 pds, 2 rbds, 42-26-81

Il n'est pas du tout impossible que Sexton suive une trajectoire similaire ou supérieure à ces joueurs-là, tous importants en NBA aujourd'hui.

