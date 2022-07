Collin Sexton, enfin une offre pour le free agent ?

Opéré du ménisque en cours de saison, Collin Sexton vit une année difficile. Le meneur espérait toucher un gros contrat cet été, avant que son année ne s’arrête brutalement au 11e match. Les Cleveland Cavaliers ne sont pas pressés de le re-signer.

Le 8e choix de la draft 2018 aurait enfin reçu une première offre depuis le début de la Free Agency. D’après Chris Fedor, dans son podcast, les Cavaliers lui auraient fait une proposition. On ne connait ni la durée ni le montant du contrat qui a été mis sur la table, mais l’insider parle d’une offre "de plusieurs années" qui semble "raisonnable compte tenu du fait qu’il n’ait pas d’autre offre".

Collin Sexton est un cas très particulier sur le marché. Son niveau de jeu post-blessure est flou et sa cote en a logiquement fait les frais. D’un autre côté, l’arrière aurait initialement pu demander un beau contrat cet été sans sa déchirure du ménisque.

En 2020-2021, il affichait des moyennes de 24,3 points, 4,4 passes et 3,1 rebonds, à 47,5% au tir et 37,1% à trois points. Des statistiques plus que convaincantes pour un si jeune joueur. À seulement 23 ans, Sexton a encore un potentiel certain s’il guérit bien.

Cleveland est cependant réticent à l’idée de donner un gros salaire à un joueur sensiblement sur le même poste que son nouveau Franchise Player. Darius Garland, All-Star cette saison, porte le ballon sur la vaste majorité des possessions.

Dans ces conditions, il y a de réelles chances que Sexton accepte une offre relativement faible cet été. Sans doute plus par dépit qu’autre chose. Pour les Cavaliers, à une victoire des playoffs cette année, son retour à petit prix serait une très bonne nouvelle.

L’équipe nourrit de grandes ambitions pour 2022-2023 et aucun renfort n’est de trop pour cela. Au pire, le meneur pourra sortir du banc. Au mieux, il retrouvera son niveau et jouera un rôle clé pour Cleveland l’année prochaine.

