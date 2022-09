Qui va perdre la bataille pour les playoffs à l’Est ?

Elles sont neuf. Neuf équipes de la Conférence Est à viser ouvertement une place en playoffs la saison prochaine, avec chacune des arguments à faire valoir. La lutte pour le top-8 a encore pris une autre tournure après les intersaisons réalisées par les Atlanta Hawks et les Cleveland Cavaliers. La franchise de l’Ohio, qui a raté le coche l’an passé, a fait venir Donovan Mitchell en cédant trois joueurs et cinq picks. La voilà armée pour viser une qualification qui lui échappe depuis le départ de LeBron James.

Du coup, bien malin celui qui devinera le dénouement de la saison à l’Est. Bien sûr, certaines formations partent avec beaucoup plus d’acquis et semblent incontournable. Mais les passages à vide et les petites blessures pourraient coûter chères dans cette Conférence qui a longtemps été considérée comme inférieure à sa voisine de l’Ouest.

Donovan Mitchell, le “all in” des Cavaliers peut-il vraiment payer ?

On retrouve donc les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics, les Philadelphia Sixers, le Miami Heat, les Brooklyn Nets, les Toronto Raptors, les Chicago Bulls en plus des Cavs et des Hawks. Trois de ces neuf équipes vont devoir disputer le play-in ! Et une d’entre elles au moins ne jouera pas les playoffs. Ça va être complètement dingue. Alors votre pronostic ?