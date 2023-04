Contre ? Interception ? Cette action de Clint Capela est hypnotisante

On ne sait pas vraiment comment comptabiliser ce geste défensif de Clint Capela, à mi-chemin entre l'interception et le contre (c'est plutôt un steal puisqu'il s'agissait d'une passe, mais vous avez saisi l'idée) réalisé mercredi soir lors du match entre Atlanta et Washington.

[Highlights] Capela misses the block with the left hand but nabs the steal with the right hand #nba pic.twitter.com/DU7D7OmdlO

