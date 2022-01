Cooper Kupp, le meilleur wide receiver du monde… a verrouillé Zach LaVine au lycée

Le système américain favorise la pratique de plusieurs sports à un bon niveau dès le plus jeune âge. En NBA, plusieurs joueurs ont dû faire un choix assez tôt et écarter une discipline dans laquelle ils auraient également pu devenir professionnels. On pense à Allen Iverson, LeBron James et quelques autres dont le talent au football américain ou au baseball aurait pu leur permettre de jouer en NFL ou en MLB. Il y a aussi quelques exemples inverses, avec Patrick Mahomes, la superstar de Kansas City en NFL, qui était un basketteur de bon niveau en high school. Une nouvelle connexion entre le basket et le football US peut être faite avec celui qui sera l'une des têtes d'affiches du prochain Superbowl : Cooper Kupp.

Le wide receiver des Los Angeles Rams, qui disputeront le 56e Superbowl de l'histoire face aux Cincinnati Bengals le 13 février prochain, peut se vanter d'avoir eu son moment de gloire au lycée face à un All-Star NBA : Zach LaVine.

Kupp, leader NFL au nombre de touchdowns réceptionnés cette saison et sélectionné au Pro Bowl (l'équivalent du All-Star Game) entre autres distinctions et record, était un très bon joueur de basket lorsqu'il était au lycée dans la région de Seattle. En attendant une bourse universitaire pour jouer au foot - ce qu'il obtiendra tardivement avec la fac de Eastern Washington - Kupp était le meneur des Pirates de AC Davis, dans la ville de Yakima. En 2012, lors des playoffs du championnat de l'état de Washington, les Pirates se sont retrouvés opposés au lycée de Bothell, dont la jeune star n'était autre que Zach LaVine.

LaVine avait 16 ans, Kupp 18, et l'expérience du premier lui a bien servi pour défendre et verrouiller en partie le déjà très remuant futur joueur de UCLA et 1er tour de Draft.

Lors de ce match, Cooper Kupp avait non seulement inscrit 19 points, mais son impact défensif sur Zach LaVine avait été particulièrement remarqué. Avec Kupp sur le dos, LaVine n'a inscrit que 4 points, bien qu'il ait atteint la barre des 20 pions une fois le match hors de portée pour Bothell.

Il existe une vidéo de ce match qui remonte maintenant à 10 ans.

Les fans de NFL et les dirigeants des Los Angeles Rams doivent quand même être heureux que Cooper Kupp ait choisi le football US quand on voit de quoi il est capable sur un terrain, particulièrement lorsque le quarterback Matthew Stafford est à la baguette. Kupp est aussi considéré comme l'un des joueurs avec le plus gros "QI football" et une capacité hors-norme à décrypter les situations sur le terrain.

