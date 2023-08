CQFJ : Team USA, Doncic et l’Espagne, c’est du solide

On fait le point sur la journée et les résultats de lundi dans cette Coupe du monde 2023. Le CQFJ est servi.

Les résultats du jour dans la Coupe du monde 2023

Chine - Soudan du Sud : 69-89

Venezuela - Cap Vert : 75-81

Nouvelle-Zélande - Jordanie : 95-87, après prolongation

Côte d'Ivoire - Iran : 71-69

Géorgie - Slovénie : 67-88

Porto Rico - Serbie : 77-94

Grèce - USA : 91-109

Brésil - Espagne : 78-96

La Slovénie de Luka Doncic ne ralentit pas

Auteur de 37 points contre le Venezuela, Luka Doncic a poursuivi sa série victorieuse ce lundi avec 34 unités face à la Géorgie. Le Slovène et ses coéquipiers ont largement dominé leurs adversaires (88-67).

Dès le début du match, le 14-0 infligé à la Géorgie annonçait la tendance. Toutefois, l'équipe de Sandro Mamukelashvili (21 points et 7 rebonds) n’a pas été ridicule dans la défaite. Une victoire face au Cap-Vert, mercredi, permettrait à la Slovénie de sécuriser la première place du Groupe F.

La Roja, elle, est bien là...

On aurait bien aimé que nos "amis" espagnols aient aussi quelques galères histoire de ne pas être les seuls cadors européens à déprimer ce lundi. Malheureusement, la Roja n'est pas du genre à se louper de manière aussi spectaculaire. Les champions du monde seront au rendez-vous au tour suivant grâce à une victoire solide et maîtrisée (96-78) face au Brésil, avec des performances remarquées pour Santi Aldama (15 pts), Willy Hernangomez (14 pts) et le jeune Juan Nunez (13 pts, 5 asts).

Team USA sèche la Grèce

La mise en route se poursuit dans une relative sérénité pour Team USA. En dehors d’un premier quart-temps accroché, les Américains ont nettement dominé la Grèce (109-81) en variant les plaisirs. Tous les joueurs du groupe de Steve Kerr ont marqué entre 4 et 15 points, avec Austin Reaves, l’idole de la jeunesse philippine, comme meilleur scoreur du jour.

Il y avait bien un Antetokounmpo sur le terrain côté grec, mais ce n’était malheureusement “que” Thanasis (2 pts en 22 min). Le reste de l’équipe coachée par l’excellent Itoudis a du courage, mais pas assez de talent pour embêter Team USA.

On n’a probablement pas encore vu les Etats-Unis à pleine puissance et pas sûr que ce soit le cas lors du dernier match de poule face à la Jordanie. Après un +27 contre la Nouvelle-Zélande et ce +28, Team USA devrait logiquement se rapprocher des +30 pour continuer sa montée en puissance.

Le Soudan du Sud et le Cap-Vert écrivent l’Histoire

Les équipes du Soudan du Sud et le Cap-Vert ont décroché leur première victoire en Coupe du monde. Un grand moment pour ces deux sélections, qui participent pour la première fois à la compétition.

Bien emmené par les 21 points de Carlik Jones, le Soudan du Sud est venu à bout de la Chine (89-69). Auteurs d’une solide deuxième mi-temps, les « Bright Stars » ont résisté aux 22 points et 5 rebonds de Kyle Anderson. La rencontre des Cap-Verdiens face au Venezuela a été plus disputée. Mais un quatrième quart-temps maîtrisé (22-9) leur a permis de repartir avec la victoire (81-75). La qualification au deuxième tour est encore possible pour ces deux équipes.

Match fou pour la Jordanie, mais victoire de la Nouvelle-Zélande

Après ses 24 pts (à 7/11) et 9 rbds contre la Grèce, Rondae Hollis-Jefferson a une nouvelle fois été monstrueux, en vain. Mais ce coup-ci, celui qui a été comparé ces dernières heures dans une vidéo virale à Kobe Bryant (malgré une finition de tir bien trop suspecte…) a bien failli faire craquer la Nouvelle-Zélande. Mieux entouré (26 d’éval et 22 pts pour Ibrahim, 29 et 19 pour Dwairi), RHJ a cumulé 39 pts (12/24, 14/18 aux LF), 9 rbds, 4 pds et 2 steals.

Ce qu’on retiendra surtout, c’est ses 20 secondes surréalistes pour arracher la prolongation alors que le match semblait promis aux Néo-Z, qui menaient 83-78 à 23 secondes. Rondae Hollis-Jefferson gagnait alors un ballon et, bien qu’il ne soit clairement pas une valeur sûre longue distance, obtenait d’abord une faute sur une tentative à trois-points. 3/3 et 83-81. Après deux lancers de la N-Z, il plantait un improbable 3-pts agrémenté d’une faute bien stupide qui lui permettait d’envoyer les deux teams en prolongation.

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023



Las, les Tall-Blacks y étaient bien plus solides et, avec cinq joueurs à 10 points et plus, finissaient enfin par prendre ce match qui leur était promis.

La Serbie domine Porto Rico, la Cote d’Ivoire bat l’Iran

Après deux matches, la Serbie assume son statut de favori du groupe B avec deux victoires. Bogdan Bogdanovic (17 points) et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance au Porto Rico (94-77). Avec un collectif bien huilé et quatre joueurs au-dessus de la barre des 10 points (Bogdanovic, Nikola Milutinov, Nikola Jovic et Aleksa Avramovic), les aigles ont dominé du début à la fin.

La Côte d’Ivoire, elle, a eu plus de difficultés à se défaire de l’Iran. Ce sont les lancers de Solo Diabate, dans les dernières secondes, qui ont permis aux éléphants de s’imposer sur le fil (71-69). Ils joueront leur sélection face au Brésil mercredi