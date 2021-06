Les résultats de la nuit en NBA

Milwaukee Bucks @ Brooklyn Nets : 107-115

Harden sur le flanc, ses potes ont répondu

- 43 secondes. C'est malheureusement le temps passé par James Harden sur le parquet du Barclays Center avant de devoir rentrer au vestiaire pour faire constater sa blessure à la cuisse droite. La même qui l'a privé de plusieurs matches cette saison et qui risque de gâcher sa première campagne de playoffs NBA avec les Nets.

L'avantage d'avoir un Big Three, c'est que lorsque l'un de ses membres se blesse, les deux autres sont toujours là pour assurer. C'est ce qu'ont fait Kevin Durant (29 points, 10 rebonds, 2 contres à 12/25) et Kyrie Irving (25 points, 8 passes).

29 for KD, 25 for Kyrie in the Nets' Game 1 W!

Monday, 7:30 PM ET, TNT

Blake Griffin, ça fait plaisir

- Cela dit, pas sûr que Brooklyn serait sorti indemne de ce game 1 si les "autres" membres du groupe de Steve Nash n'avaient pas "step up", Blake Griffin en particulier. Griffin a réussi l'un de ses meilleurs matches en NBA depuis bien longtemps, particulièrement dans le contexte de playoffs. L'ancien joueur des Los Angeles Clippers a été déterminant dans ce game 1. Outre son double-double (18 points, 14 rebonds), c'est sa combativité qui a marqué les esprits. L'énergie déployée par Griffin, sorti sous une ovation après sa 6e faute à la fin du 4e quart-temps.

🔥 @blakegriffin23 comes up big in Game 1! 18 PTS | 14 REB | 2 STL | 4 3PM The @BrooklynNets will look to go up 2-0 on Monday at 7:30pm/et on TNT.

On peut critiquer le principe de stars ou anciennes stars qui en rejoignent d'autres pour essayer de décrocher une bague, mais ça fait quand même plaisir de voir Blake Griffin redorer son blason après avoir semblé en perdition à Detroit. Les 19 points de Joe Harris et les 12 unités de Mike James, qui a joué 30 minutes en sortie de banc à cause de a blessure de Harden) ont aussi été précieux.

Giannis trop seul

- Giannis Antetokounmpo a commencé la soirée de manière plutôt aérienne.

Le Greek Freak n'a pu empêcher la défaite de son équipe, mais il pouvait difficilement faire plus que ça. Avec 34 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 contres, Giannis a été à son niveau. Ce n'est pas forcément le cas de son compère Khris Middleton, certes en double-double (13 pts, 13 rbds) mais maladroit (6/23) ou du banc des Bucks, qui a shooté à 5/19 en cumulé.

Il est probable que Brooklyn sera ravi de laisser Giannis Antetokounmpo cartonner à chaque match tant que ses camarades ont un peu plus de mal à mettre dedans.

- Il y a une petite vibe LeBron James-Dwyane Wade époque Miami sur cette contre-attaque qui a achevé le suspense dans le 4e quart-temps entre Kevin Durant et Kyrie Irving, non ?