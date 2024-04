Les résultats du jour à l'Est

Wizards @ Celtics : 122-132

Hornets @ Cavs : 120-110

Hawks @ Pacers : 115-157

Raptors @ Heat : 103-118

Bulls @ Knicks : 119-120, après prolongation

Bucks @ Magic : 88-113

Nets @ Sixers : 86-107

- Quoi qu'en pensent leurs fans qui voulaient éviter le vainqueur de Philadelphie-Miami au 1er tour, les Knicks sont venus coiffer les Bucks au poteau pour la 2e place ! Dans un match assez épique et intense contre les Bulls, New York a arraché la victoire en prolongation. Si Jalen Brunson a marqué 40 points, il faut chanter les louanges de Precious Achiuwa, qui s'est transformé en Ben Wallace durant l'overtime, avec en plus quelques paniers importants, comme Donte DiVincenzo et Josh Hart, la Villanova Connexion. DeMar DeRozan a eu la balle de match mais a manqué de peu un nouveau game winner et l’occasion de scotcher le Garden.

- Si les Knicks sont 2e, c'est parce que les Bucks n'ont pas fait grand chose (ou pu faire grand chose...) pour les en empêcher. Orlando a fait le job en écrasant Milwaukee grâce à une grosse deuxième mi-temps, avec 51 points du duo Banchero-Wagner et une grosse ligne de stats pour le premier (26 pts, 11 rbds, 7 asts). Le 2/14 de Damian Lillard n'est pas particulièrement de bon augure avant les playoffs et le 1er tour contre Indiana, qui a validé sa 6e place.

- Les Cavs ont clairement choisi de ne pas disputer la deuxième place ou la 3e place et de se contenter de la 4e, en faisant fi de l'avantage du terrain pour les demi-finales en cas de qualification... Hués par leurs fans, les joueurs de JB Bickerstaff ont laissé filer le match contre Charlotte, en prenant un violent 32-14 dans le 4e quart-temps. Le coach de l'Ohio a sciemment mis autre chose que son équipe la plus compétitive, avec pour objectif d'éviter Philadelphie ou Miami au premier tour. Attention au retour de bâton s'il y a élimination directe... Nick Smith Jr (24 pts) ou JT Thor (20 pts) sont les meilleurs marqueurs des Hornets. C'est dire.

Aleksej Pokusevski avait en revanche sans doute consommé quelque chose d'illégal et puissant avant ce match.

Poku en a pris de la bonne avant le match contre les Cavs a priori pic.twitter.com/lXdfgpemM8 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 14, 2024

- Les Hawks ont pris les 71 points de Luka Doncic dans les dents mais aussi, désormais, les 157 points des Pacers lors de leur dernier match de la saison en NBA. Trae Young a quand même profité de l'occasion pour devenir le meilleur passeur de l'histoire des Atlanta Hawks devant un certain Doc Rivers. Indiana, en s'imposant facilement, valide sa 6e place et son retour au 1er tour des playoffs, avec Milwaukee au menu.

- Miami s'est sans surprise promené face à Toronto. Tyler Herro (17 pts) s'est même amusé avec les défenseurs des Raptors... Le Heat finit 8e à l'Est, avec un play-in à jouer à Philadelphie en début de semaine prochaine. Les Sixers, eux, ont tranquillement géré les Nets, sans Joel Embiid, évidemment laissé au repos pour la bagarre à venir avec le Heat. Tyrese Maxey a inscrit 26 points.

Tyler Herro a filé un rhume à deux Raptors sur le coup et a même eu le temps d'attendre son pote pour lui offrir un dunk. L'homme au bandeau se fait plaisir ! pic.twitter.com/WOPRyvS6ia — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 14, 2024

- Boston avait mis l'essentiel de ses cadres au repos et a laissé Payton Pritchard (38 points, 12 passes et 9 rebonds) faire mumuse avec les Wizards, totalement en roue libre et assurés d'avoir un joli pourcentage à la loterie.

Les affiches des playoffs et du play-in

Boston (1) - 8e du play-in (Philadelphie, Miami, Chicago ou Atlanta)

New York (2) - 7e du play-in (Philadelphie ou Miami)

Milwaukee (3) - Indiana (6)

Cleveland (4) - Orlando (5e)

Le play-in

Philadelphie (7) - Miami (8)

Chicago (9) - Atlanta (10)