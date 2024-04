Le CQFR du 16 avril 2024, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou, est en ligne.

Shaï Mamou et Antoine Pimmel décortiquent le roster massif emmené par LeBron James et Stephen Curry pour les prochains Jeux Olympiques et reviennent sur la draft WNBA durant laquelle Caitlin Clark a été choisie en premier pick.

