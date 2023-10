Les résultats de la nuit en pré-saison en NBA

Pelicans @ Hawks : 105-110

Wolves @ Knicks : 121-112

Blazers @ Jazz : 133-138

---

- Anfernee Simons s'est offert le record de points de cette pré-saison lors de la défaite des Blazers contre le Jazz. Dans une partie très ouverte - comprendre : où la défense n'était qu'une vague préoccupation - l'arrière de Portand a posé 29 points à 12/15 dans un duel à distance avec Lauri Markkanen. Le Finlandais (26 pts, 9 rbds) était en jambes et a montré qu'il était prêt aux attentes nouvelles nées de son statut de All-Star. Dans cette partie, les fans du Jazz ont pu se rendre compte que Keyontae George (17 pts), leur rookie, avait le potentiel pour mettre le feu en sortie de banc à chaque match.

Deandre Ayton n'a pas participé à la rencontre, au contraire de Rayan Rupert (8 minutes, 3 rebonds et 2 passes) ou du bondissant Shaedon Sharpe (20 pts, 7 rbds, 4 asts en 29 min). Scoot Henderson était titulaire à la mène et a apporté 17 points et 8 passes à 6/17.

Anfernee Simons and Lauri Markkanen put on a SHOW tonight with the Utah Jazz pulling out the win!

Simons: 29 PTS (12/15 FGM), 5 3PM

Markkanen: 26 PTS (9/12 FGM), 9 REB

Simons' 29 is the most points by any player this #NBAPreseason, while Markkanen's 26 is tied for 2nd. pic.twitter.com/zBLmWhtjiM

— NBA (@NBA) October 15, 2023