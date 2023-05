Embiid à New York ? Où tombera Victor Wembanyama ? Qui pour défendre sur Jokic ?

Shai Mamou et Antoine Pimmel ont enfin pu dormir mais ils sont tout de même au rendez-vous ce matin pour décortiquer l'actualité NBA dans le désormais traditionnel CQFR vidéo. Au programme, les rumeurs envoyant Joel Embiid aux New York Knicks, la loterie qui aura lieu ce soir mais aussi la série à venir entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Lakers.

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR sur les plateformes audio