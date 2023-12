CQFR : Record de franchise pour Orlando, Nikola Jokic régale

Wizards @ Magic : 125-130

Knicks @ Raptors : 106-119

Sixers @ Celtics : 119-125

Grizzlies @ Mavericks : 108-94

Spurs @ Pelicans : 106-121

Nuggets @ Suns : 119-111

- Record de franchise égalé pour le Magic ! Paolo Banchero et ses coéquipiers ont fait aussi bien que Shaquille O'Neal et sa bande : 9 victoires de suite ! Orlando a tout de même eu du mal à se défaire de Washington, qui a tenu jusqu'au bout, ce qui est peut-être aussi le signe que la série commence à peser mentalement sur les jeunes joueurs de Jamahl Mosley. Franz Wagner a tout de même enchaîné un troisième match d'affilée à 30 points ou plus (31) et son frangin Moritz a ajouté 18 unités.

12 points, 5 rebonds et 3 interceptions pour un bon Bilal Coulibaly en sortie de banc. L'ailier français des Wizards a converti 6 de ses 7 tentatives en 32 minutes.

- Nikola Jokic a passé la majeure partie de sa soirée à distribuer la balle à ses coéquipiers. Et quand les Suns sont revenus à hauteur des Nuggets, il s'est mis à scorer pour assurer la victoire. Son layup dans la peinture à 24 secondes de la fin a définitivement mis fin au suspense. Le double-MVP a donc fini avec 21 points et 16 passes décisives.

Phoenix a su revenir après avoir compté 17 points de retard en première mi-temps. Privée de Devin Booker (et de Bradley Beal), la franchise de l'Arizona s'en est remise à Kevin Durant (30 points mais à 8 sur 25) et à un Jusuf Nurkic déterminé (31 points). Les Suns sont revenus à 3 longueurs dans le quatrième quart-temps. Tous les titulaires des Nuggets ont marqué 15 points ou plus.

- Même l'éjection de Jayson Tatum n'a pas empêché les Celtics d'assoir leur domination au sommet de la Conférence Est. Boston a battu une équipe de Philadelphia privée de ses deux meilleurs scoreurs, Joel Embiid et Tyrese Maxey. En leur absence, Patrick Beverley a compilé 26 points, 8 rebonds et 7 passes mais les Celtics ont répliqué avec quatre joueurs à 20 points ou plus.

Dont Tatum. Même en ne jouant que 27 minutes, l'ailier All-Star a fini avec 21 points, 7 rebonds, 4 passes mais aussi 7 balles perdues. Ses coéquipiers ont tenu bon sans lui dans le quatrième quart-temps. Derrick White (21), Jaylen Brown (20) et Al Horford (20) ont assumé leurs responsabilités et Payton Pritchard a eu un très bon passage dans le money time pour assurer la victoire à la franchise du Massachusetts.

- New York continue de faire bonne impression. Les Knicks ont décroché une troisième victoire de rang en battant les Raptors sous l'impulsion des 22 points de Jalen Brunson et des 20 points et 10 rebonds de Julius Randle. Josh Hart a inscrit 15 de ses 17 points dans le troisième quart-temps, moment où la franchise de Manhattan a repris le contrôle de la partie. Les joueurs de Tom Thibodeau ont gagné 12 matches sur 19 et sont solidement installés dans le top-5 de la Conférence Est.

- Accident de parcours pour les Mavericks, battus par les Grizzlies en l'absence de Luka Doncic. L'équipe de Dallas a été éteinte par la défense de Memphis et aucun joueur texan n'a fait mieux que 16 points (Grant Williams et Derrick Jones Jr). Kyrie Irving a été limité à 10 points à 3 sur 15 aux tirs. En face, Desmond Bane a marqué 30 points.

- Pas de Victor Wembanyama pour les Spurs et une nouvelle défaite contre les Pelicans. La 14e de suite pour San Antonio. Devin Vassell a fini meilleur marqueur des siens avec... 14 points. En face, Jonas Valanciunas a tenu la baraque en compilant un gros double-double (24 points, 12 rebonds) tandis que Trey Murphy III a fêté son retour avec 18 points.