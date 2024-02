CQFR : Nikola Jokic en patron, fin de série pour les Mavs

Milwaukee Bucks @ Philadelphia Sixers : 119-98

Los Angeles Lakers @ Phoenix Suns : 113-123

Dallas Mavericks @ Indiana Pacers : 111-133

Cleveland Cavaliers @ Washington Wizards : 114-105

Orlando Magic @ Atlanta Hawks : 92-109

Oklahoma City Thunder @ Houston Rockets : 123-110

Chicago Bulls @ New Orleans Pelicans : 114-106

Denver Nuggets @ Golden State Warriors : 119-103

San Antonio Spurs @ Utah Jazz : 109-128

Sacramento Kings @ Los Angeles Clippers : 123-107

C'est le genre de performances dont les votants se souviendront au moment de remplir leur bulletin pour le MVP. Nikola Jokic s'est déplacé à San Francisco pour affronter une équipe de Golden State en pleine forme. Il est reparti avec la victoire en signant 32 points, 16 rebonds et 16 passes décisives. Une vraie performance de patron. Les Warriors ont pourtant mieux attaqué le match et ils ont compté une dizaine de points d'avance. Mais les Nuggets ont passé un 14-0 en fin de deuxième quart-temps et un 14-1 au début du troisième pour prendre le large.

A JOKER MASTERCLASS 🃏 32 PTS | 16 REB | 16 AST | 4 STL pic.twitter.com/ZcLaesDK4P — NBA (@NBA) February 26, 2024

Fin de série pour les Mavs. Vainqueurs de leurs 7 derniers matches, ils se sont inclinés contre les Pacers en encaissant 133 points. La défense a fait défaut à l'équipe une nouvelle fois portée par Luka Doncic et Kyrie Irving. Les deux All-Stars ont compilé 62 points mais ça n'a pas suffi. Notamment parce qu'ils ont subi le rythme infernal des Pacers. Myles Turner a inscrit 33 points et 6 autres joueurs d'Indiana ont passé la barre des 10 points.

Victor Wembanyama a enchaîné après son 5 by 5. Il a cumulé 22 points, 10 rebonds et 5 blocks (son troisième match de suite avec au moins 5 contres) mais les Spurs ont encore perdu. Cette fois-ci contre le Jazz. Il n'y a même pas vraiment eu de match. San Antonio a perdu 11 de ses 12 dernières rencontres. Le Français a eu le mérite de claquer un énorme dunk. Hormis ses stats et ses highlights, il n'y a rien de vraiment intéressant à se mettre sous la dent à San Antonio.

Doc Rivers a été sifflé pour son retour à Philadelphia, où il coachait la saison dernière avant de se faire licencier suite à un nouvel échec en playoffs. Désormais à la tête des Bucks depuis un mois, il est reparti avec la victoire. Ses joueurs ont limité leurs adversaires sous les 100 points pour la troisième fois depuis son arrivée sur le banc. Comme souvent, c'est Giannis Antetokounmpo qui a mené la charge pour Milwaukee en frôlant le triple-double (30 points, 12 rebonds et 9 passes).

C'est un Big Three inhabituel qui a porté les Suns contre les Lakers dimanche. Grayson Allen, Jusuf Nurkic et Royce O'Neale ont été les stars de la rencontre pour Phoenix. Allen a marqué 24 points, O'Neale 22 en plus de ses 10 rebonds et Nurkic a compilé 18 points, 22 rebonds et 7 passes. Dans leur sillage, les Suns ont décroché un succès important contre un concurrent direct dans la course au play-in. Les Angelenos ont compté une vingtaine de points de retard avant de tenter un comeback tardif sous l'impulsion de LeBron James (28 points, 12 passes). En vain.

Devin Booker a inscrit 21 points et Kevin Durant 22. A noter la bonne prestation de Bol Bol, auteur de 11 points en sortie de banc pour la franchise de l'Arizona.

Victoire des Kings contre les Clippers avec 33 points de De'Aaron Fox et un nouveau triple-double pour Domantas Sabonis (17-15-12). C'est le huitième au cours des 11 derniers matches pour le Lituanien.

THIS SABONIS POSTER 😱 SAC-LAC on ESPN pic.twitter.com/Cpv5SmVkUj — NBA (@NBA) February 26, 2024

Le Thunder a décroché une cinquième victoire de suite et revient à hauteur des Timberwolves en tête de la Conférence Ouest. Shai Gilgeous-Alexander a mené les débats en postant 36 points, 5 rebonds et 7 passes en plus de ses 3 interceptions. Un nouveau match digne d'un MVP pour l'arrière canadien. Son coéquipier Chet Holmgren a également été très bon. Le rookie a inscrit 29 points, pris 8 rebonds et délivré 7 passes décisives.

Les Cavaliers ont souffert mais ils se sont relancés en battant les Wizards. Jarrett Allen (22 points, 12 rebonds) et Caris LeVert (18 points, 12 rebonds et 8 passes) ont été les hommes forts de Cleveland. Jordan Poole a signé 31 points pour Washington. Bilal Coulibaly, une nouvelle fois titulaire, s'est malheureusement blessé au bout de 5 minutes à la suite d'une mauvaise chute.

Privés de Trae Young, absent pour les quatre prochaines semaines, les Hawks ont battu le Magic grâce aux 25 points, 9 rebonds et 11 passes de Dejounte Murray. Jalen Johnson s'est aussi distingué avec 21 points, 10 rebonds et 7 passes.

Belle victoire des Bulls sur le parquet des Pelicans, avec encore un double-double pour Nikola Vucevic. Le 500e de sa carrière. Le pivot monténégrin a compilé 22 points et 13 rebonds. DeMar DeRozan a ajouté 24 points.