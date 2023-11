CQFR : Orlando fait sensation contre Boston, énorme comeback des Knicks !

Boston Celtics @ Orlando Magic : 96-113

Phoenix Suns @ Memphis Grizzlies : 110-89

Miami Heat @ New York Knicks : 98-100

Chicago Bulls @ Toronto Raptors : 108-121

Detroit Pistons @ Indiana Pacers : 113-136

Denver Nuggets @ Houston Rockets : 86-105

Washington Wizards @ Milwaukee Bucks : 128-131

Sacramento Kings @ Minnesota Timberwolves : 124-111

San Antonio Spurs @ Golden State Warriors : 112-118

- Superbe victoire pour le Magic, qui s'offre un succès de référence en battant les Celtics. Les Floridiens ont encore une fois été excellents ne défense et ils ont ralenti l'une des meilleures attaques de la ligue. Boston n'a converti que 7 de ses 29 tentatives à trois-points. Jayson Tatum a été limité à 7 sur 16 aux tirs et Jaylen Brown à 6 sur 22, dont 2 sur 16 après avoir inscrit 12 points rapidement.

Moritz Wagner (27 points) et Paolo Banchero (23) ont assuré le scoring pour Orlando. C'est la sixième victoire de suite pour le Magic, clairement l'une des équipes sensations de ce début de saison.

- Gros comeback des Knicks vendredi soir ! Menés de 21 points, ils ont finalement battu le Heat en renversant la tendance dans le dernier quart-temps, remporté 29-11. Miami a mené 62-83 en passant notamment un 19-0. New York a ensuite recollé à 87-96 à 3 minutes de la fin de la partie. RJ Barrett et ses partenaires ont ensuite marqué 12 points de suite pour reprendre les devants ! Jalen Brunson, auteur du panier pour la gagne, a fini avec 24 points.

- Brook Lopez a égalé son record en carrière à... 35 ans ! L'ancien All-Star n'est plus une première option depuis bien longtemps mais ça ne l'empêche pas de faire de gros matches en attaque. Il a inscrit 39 points contre les Wizards, dont un panier décisif à trois-points dans les dernières minutes. Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo ont ajouté 31 points chacun. Mais malgré leur carton, les Bucks ne sont pas passés loin de se faire surprendre devant leur public par l'une des plus mauvaises équipes de la ligue.

- Le premier à l'Ouest est tombé. Bien qu'évoluant à domicile, les Timberwolves n'ont rien pu faire contre les Kings d'un De'Aaron Fox déchaîné (36 points, 12 passes). La meilleure défense de la ligue a montré des limites en l'absence de Jaden McDaniels. Sacramento a inscrit 124 points. Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns ont marqué respectivement 35 et 27 points pour Minnesota. Rudy Gobert a terminé en double-double (12 points, 11 rebonds).

- Les Warriors ont tenu bon face aux Spurs. La jeune équipe entraînée par Gregg Popovich est revenue sur le fil du match mais Stephen Curry n'a pas craqué sur la ligne des lancers. Le double MVP a planté 35 points dont 7 paniers primés lors d'une courte victoire. Dario Saric a ajouté 20 points en sortie de banc. Le Croate est excellent depuis son arrivée à Golden State. C'était le dernier match disputé sans Draymond Green pour les Warriors suite à sa suspension pour 5 rencontres.

