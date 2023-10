CQFR : Kuminga et Wembanyama impressionnent

Miami Heat @ San Antonio Spurs : 104-120

Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers : 129-125

Le show Victor Wembanyama

- 23 minutes, 23 points. Victor Wembanyama a fait forte impression pour son deuxième match de présaison avec les Spurs. Le prodige français atteint à nouveau la barre des 20 points mais en frappant peut-être encore plus fort que lors de sa première sortie contre le Thunder. 23 points à 10 sur 15 aux tirs, avec 4 rebonds, 4 passes et 3 blocks. Et surtout encore un lot d'actions spectaculaires qui ont régalé les 17 000 spectateurs présents à San Antonio mais aussi ses coéquipiers.

"Il va faire des moves impressionnants à chaque match. Chaque soir, il y aura un moment où l'on se dit 'bordel qu'est-ce qu'il vient de se passer ?'" Confiait Devin Vassell. L'arrière des Spurs a fini avec 21 points et il a notamment planté 6 paniers à trois-points, dont 2 sur des passes de Wembanyama. Ce dernier a bien négocié les prises-à-deux en lâchant les ballons dans le bon timing dès que la défense cherchait à se resserrer sur lui.

What a night for Victor Wembanyama in the Spurs W. 23 PTS

4 REB

4 AST

3 BLK in 22 minutes 👀#NBAPreseason pic.twitter.com/3CwYgJBW5r — NBA (@NBA) October 14, 2023

Victor Wembanyama a calé plusieurs dunks assez indécent : un poster dans le trafic, un eurostep sans même dribbler en contre-attaque avec un tomar à la conclusion ou encore un alley-oop en partant... de la ligne à trois-points. Un festival. Sans oublier les step-backs, les crossovers, les tirs, etc. Toute l'étendue d'un arsenal offensif déjà très développé.

- Le Heat jouait sans ses joueurs majeurs et c'est surtout Jamal Cain qui s'est illustré en marquant 24 points en plus de ses 10 rebonds.

- Les Warriors ont à nouveau pris le dessus sur les Lakers et Jonathan Kuminga a encore été excellent. Le jeune ailier a claqué 26 points en convertissant 9 de ses 12 tentatives. Il continue de montrer de sérieux progrès en attaque avec un deuxième carton en deux matches. Il a par exemple placé un crossover véloce sur LeBron James avant de dunker sur la raquette des Angelenos.

Jonathan Kuminga encore étincelant

Kuminga et les remplaçants ont fait la différence hier soir. Ils ont mené le comeback de Golden State. Moses Moody a inscrit 15 points et le rookie Brandin Podziemski a compilé 10 points, 10 passes et 6 rebonds. Stephen Curry a planté 18 points en 21 minutes mais les titulaires n'ont pas spécialement brillé, avec par exemple 5 balles perdues de Chris Paul ou le 3 sur 10 aux tirs de Klay Thompson.

Kuminga to the rack ‼️#NBAPreseason | Live on ESPN2 pic.twitter.com/dDnBFi9j6b — NBA (@NBA) October 14, 2023

- A l'inverse, et c'est logique, le cinq majeur des Lakers semblait bien en jambes. Austin Reaves a inscrit 16 points. 17 pour Taurean Prince, encore une fois adroit (4 sur 5 derrière l'arc) et précieux. Il est clairement l'une des belles pioches de cette intersaison pour Los Angeles. D'Angelo Russell et James ont marqué 12 points chacun en distribuant des caviars et Anthony Davis en a mis 13.