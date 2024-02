CQFR : Les Lakers flamboyants, Bilal Coulibaly performant

Atlanta Hawks @ Philadelphia Sixers : 127-121

Houston Rockets @ Toronto Raptors : 104-107

Washington Wizards @ Boston Celtics : 129-133

Charlotte Hornets @ Milwaukee Bucks : 84-120

Denver Nuggets @ Sacramento Kings : 106-135

New Orleans Pelicans @ Los Angeles Lakers : 122-139

- Quelle première mi-temps spectaculaire des Lakers ! Les Angelenos ont inscrit 87 points en 24 minutes, dont 51 dans le deuxième quart-temps (record de franchise égalé), pour se mettre sur le chemin du succès contre New Orleans (139-122). Une vraie masterclasse offensive de la part des joueurs de Darvin Ham, menés par D'Angelo Russell toujours aussi tranchant. Le meneur a fini avec 30 points. Le plus impressionnant reste le fait que tous les joueurs du cinq majeur ont atteint la barre des 20 points. 20 pour Anthony Davis, 21 pour LeBron James (14 passes) et Rui Hachimura, 27 pour Austin Reaves et donc 30 pour Russell.

The Lakers' entire starting 5 scored 20+ PTS to give the Lakers the win against the Pelicans!

This is the first time a Lakers starting 5 all scored 20+ points in a game since 11/4/1984 📈 pic.twitter.com/iiwvzW7BXJ

— NBA (@NBA) February 10, 2024