Les résultats du weekend du All-Star Game 2024

Ouest - Est : 211-186

MVP du All-Star Game : Damian Lillard

Concours à 3 points : Damian Lillard

Slam Dunk Contest : Mac McClung

Stephen Curry vs Sabrina Ionescu : 29-26

Skills Challenge : Team Pacers

Rising Stars Challenge : Team Jalen Rose

- On espérait un All-Star Game un peu disputé, avec un peu de défense, un peu d'intensité... Résultat : beaucoup de déception, mais il ne fallait sans doute rien en attendre d'autre. L'Est a dominé l'Ouest sur le plus gros score de l'histoire de l'événement (211-186). Zéro défense, des tirs de n'importe où et pas vraiment quelque chose qui ressemblait à un match de basket. Adam Silver lui-même avait l'air agacé au moment de remettre le titre de MVP à Damian Lillard, après avoir entendu les huées du public d'Indianapolis. On sent que ça va cogiter dans les bureaux de la NBA d'ici l'année prochaine et le All-Star Game 2025 à San Francisco. On notera que Karl-Anthony Towns a inscrit 50 points pour l'équipe de l'Ouest.

- Malgré ça, Damian Lillard a passé un bon weekend. Comme on le disait, le meneur des Bucks a été élu MVP de la soirée avec 39 points, juste devant Tyrese Haliburton, le local de l'étape. Titulaire pour la première fois de sa carrière, Dame a pris une bouffée de confiance puisqu'il a aussi remporté le concours à 3 points la veille, en finale contre Trae Young et Karl-Anthony Towns. Un back to back qu'il va tenter de bonifier l'an prochain chez lui dans la Bay Area.

- LeBron James n'a joué que 14 minutes pour ménager sa cheville. Le King nous a appris au passage qu'il cherchait le meilleur traitement pour tenir la route jusqu'à la fin de la saison et être en condition optimale pour les Jeux Olympiques, mais aussi qu'il avait appris les rumeurs de trade vers les Warriors en même temps que nous. Hum.

- LeBron a été l'acteur du moment le plus émouvant du weekend du côté des médias. Sa joie de revoir le journaliste Jeff Zilgit en salle de presse alors que ce dernier a combattu un cancer récemment n'est pas feinte.

A very cool moment where LeBron James shouts out writer Jeff Zillgitt, who he had previously wished well following cancer surgery. pic.twitter.com/plMCwZGgo9 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 18, 2024

- En ce qui concerne la soirée des concours, il y a eu du bon et du moins bon :

Le petit évent Steph vs Sabrina a été l'un des meilleurs moments du weekend. L'ambiance entre les deux était très cool et compétitive, comme deux potes qui se font un shooting contest. Mieux : Ionescu en a donné pour son argent à Curry, puisqu'il a dû faire un gros score de 29 pour l'emporter, la meneuse du Liberty, qui a shooté à distance NBA, faisant 26, soit autant que Lillard lors de sa victoire au concours à 3 points.



On aime bien Kenny Smith à la base, mais son incarnation du tonton bourré et macho au repas de Noël pendant le duel Steph vs Sabrina était clairement de trop et à pas la hauteur. Reggie Miller a d'abord tenté de le raisonner au sujet du fait que la meneuse du Liberty a joué avec des ballons taille WNBA, avant que les deux ne partent sur une discussion malaisante sur le fait de jouer avec des poupées. Bref, foutez-nous Candace Parker ou n'importe quel mec capable d'apprécier le duel pour le plaisir. Merci.

Le niveau des juges pour le Slam Dunk Contest est plus problématique que le niveau du concours en lui-même. Jaylen Brown a été surnoté après avoir pourtant fait deux des plus vilains dunks du contest de mémoire récente et a pu aller en finale. Jacob Toppin a été sous-noté malgré une très belle dernière tentative. Mac McClung, qui l'a quand même encore emporté, méritait lui aussi un peu plus sur son dernier move.

Quelqu'un sait combien de fois Shaq a servi de rampe de lancement au Slam Dunk Contest ? On a l'impression de l'avoir vu 50 fois depuis qu'il a pris sa retraite ?

Le concours à 3 points était comme toujours sympa et intéressant, avec Trae Young et KAT qui ont bien challengé Damian Lillard, vainqueur sur son tout dernier tir.

Visuellement, on ne veut pas faire les vieux cons vu à quel point c'est impressionnant sur le plan de la technologie, mais le parquet LED interactif agresse un peu les yeux.

Pas merci à Anthony Edwards d'avoir tout fait main gauche lors du Skills Challenge en salopant, par exemple, le bon relais de son coéquipier d'un soir Victor Wembanyama, assez clairement soulé.

Ant really did the Skills Challenge left handed 😂 pic.twitter.com/axxFVcMUH7 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 18, 2024

La Team Pau Gasol, dont faisait partie Victor Wembanyama pour le Rising Stars Challenge, a loupé le coche et n'a pas atteint la finale du mini-tournoi alors qu'elle était sans doute la plus talentueuse.

- Sinon, revoir un peu Larry Bird nous a fait du bien. Larry Legend avait par contre dit qu'il espérait voir de la défense et qu'il n'y avait aucune raison pour que les joueurs ne tentent pas de rendre la chose au moins un peu compétitive. Bon, personne ne l'a écouté...