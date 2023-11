CQFR : Milwaukee n’y arrive pas, Draymond perd ses nerfs

Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Magic : 97-112

Raptors @ Celtics : 94-117

Heat @ Hawks : 117-109

Cavs @ Warriors : 118-110

- Milwaukee continue de galérer dans ce début de saison, quel que soit le format sous lequel les Bucks se présentent face à leurs adversaires. A nouveau privés de Damian Lillard, touché au mollet, les joueurs d'Adrian Griffin n'ont pas fait forte impression à Orlando. Giannis Antetokounmpo a évidemment pesé, avec une copie à 35 points, 10 rebonds et 7 passes, mais pas suffisamment pour compenser l'indigence collective. Paolo Banchero (26 pts, 12 rbds), les frères Wagner (43 pts à eux deux) et Jalen Suggs ont profité des largesses de Milwaukee, pour offrir à Orlando sa première victoire contre Milwaukee après 14 défaites de suite. Quelque chose est en train de changer du côté du Magic, c'est assez clair.

- Le trio Tatum-Brown-Porzingis continue de gagner en expérience collective et de montrer des signes très prometteurs. Boston s'est facilement imposé à Toronto, avec 77 des 117 points du soir inscrits par les JayJay et le Letton. Personne à Toronto n'a pu marquer plus de 17 points. Les Celtics se repositionnent en embuscade derrière les Sixers grâce à cette 7e victoire en 9 matches.

- Les Warriors ont été surpris à la maison par les Cavs. Cleveland a bien joué le coup en maîtrisant un peu mieux leurs émotions que Draymond Green, notamment. Le taulier de Golden State a pris deux fautes techniques consécutivement dans le troisième quart-temps : l'une pour avoir hurlé sur les arbitres, adressée rétroactivement, l'autre dans la foulée pour une altercation assez chaude avec Donovan Mitchell.

Draymond Green was ejected after getting chippy with the Cavs 😳 pic.twitter.com/1EsjrpQhwi — Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2023

Avec 6 joueurs entre 12 et 22 points, ainsi qu'un meilleur finish (34-27 dans le 4e QT), les Cavs ont signé la belle affaire de la nuit.

- Sans Jimmy Butler, ni Tyler Herro et grâce à un démarrage canon (41-24), Miami a conquis une quatrième victoire de rang et fait petit à petit oublier son entame poussive. Bam Adebayo a maintenu son exceptionnel niveau de performance récent, avec 26 points, 17 rebonds et 4 passes, aidé par l'intéressant rookie Jaime Jaquez Jr (20 pts) notamment. Les 40 points du tandem Young-Murray n'ont pas suffi pour les Hawks.