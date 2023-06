Monaco enfin sacré ! Les Kings ambitieux

L'AS Monaco, Victor Wembanyama, Bradly Beal, l'EDF féminine et les Sacramento Kings sont au menu du CQFR du jour.

Nouvelle journée, nouveau CQFR vidéo. Théophile Haumesser et Antoine Pimmel reviennent notamment sur le sacre de l'AS Monaco, vainqueur des Mets de Boulogne-Levallois et de Victor Wembanyama en finale de la Betclic Elite. L'entée en matière de l'équipe de France féminine à l'Eurobasket et les Sacramento Kings, qui songent à Bradley Beal, sont aussi au programme.

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR en streaming

