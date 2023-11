Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hornets : 132-116

Jazz @ Pacers : 118-134

Celtics @ Sixers : 103-106

Clippers @ Nets : 93-100

Spurs @ Knicks : 105-126

Suns @ Bulls : 116-115, après prolongation

Lakers @ Rockets : 94-128

Heat @ Grizzlies : 108-102

Pistons @ Bucks : 118-120

Pelicans @ Wolves : 101-122

Cavs @ Thunder : 120-128

Raptors @ Mavs : 127-116

Warriors @ Nuggets : 105-108

Blazers @ Kings : 118-121, après prolongation

Victor Wembanyama : un baptême oubliable dans la Mecque du basket

- Les Rockets présentent un bilan positif pour la première fois depuis... 1 005 jours, soit près de trois ans ! Houston a écrasé les Lakers pour enregistrer une 4e victoire de suite. En l'absence d'Anthony Davis, L.A. n'a pas su calmer la fougue texane, notamment celle de Jalen Green, auteur de 28 pts en trois QT. Seul point "positif" pour les Lakers : ils ont pris tellement cher que LeBron a enfin pu jouer moins de 30 minutes...

- Philadelphie a remporté le choc de la nuit à l'Est contre Boston et commence à être sérieusement intéressant à suivre. Les Sixers ont été portés par le tandem Embiid (27 pts, 10 rbds) - Maxey (25 pts, 9 asts) et ont résisté aux assauts des Celtics en deuxième mi-temps. Boston et Kristaps Porzingis (29 pts) ont fait un gros finish, mais le réveil a été trop tardif. C'est la 6e victoire de suite pour Philly, qui s'installe en tête de la Conférence.

- Les Bucks ont trouvé les ressources pour renverser les Pistons, après un fait de jeu qui aurait pu les plomber totalement. Dans le 3e quart-temps, Giannis Antetokounmpo s'est fait éjecter pour une deuxième faute technique après avoir provoqué Isaiah Stewart en sortie de dunk... Milwaukee, notamment grâce à Brook Lopez, Bobby Portis et Damian Lillard (34 pts à 10/25), s'est arraché pour reprendre le contrôle de la partie et l'emporter.

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7 — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) November 9, 2023

- Le choc entre les deux derniers champions NBA, Denver et Golden State, a tourné à l'avantage des Nuggets dans une fin de match haletante. Portés par Nikola Jokic (35 pts, 13 rbs, 5 asts) et l'étonnant Reggie Jackson (20 pts), titulaire en l'absence de Jamal Murray, les joueurs de Michael Malone ont cravaché et les Warriors regretteront les opportunités manquées. Les Californiens ont eu deux ballons d'égalisation dans les derniers instants, par Stephen Curry sur un floater et Klay Thompson sur un tir à 3 points qui lui a glissé entre les mains.

The Warriors missed two chances to tie and lose to the Nuggets 😬 pic.twitter.com/PEuUp4m5oA — SportsCenter (@SportsCenter) November 9, 2023

- Si vous voulez lire des choses détaillées et intéressantes sur le match des Spurs à New York, allez donc jeter un oeil à ce qu'a écrit Benjamin Moubèche à ce sujet ce matin. La mèche la plus solide du Far West était sur place et vous parle du match "oubliable" de Victor Wembanyama ici.

- Les Suns ont eu chaud à Chicago et ont dû passer par la prolongation pour le premier match officiel de Bradley Beal (13 pts)sous ses nouvelles couleurs. A 1:18 de la fin de l'overtime, les Bulls étaient ainsi à +4, mais le finish de Phoenix, avec notamment Jusuf Nurkic (20 pts, 17 rbds, 8 asts),encore lui, pour le panier décisif à 7 secondes du terme, a prévalu.

Nurkic gives the lead back to PHX ‼️ Seconds remain in OT 👀 Suns-Bulls | Live on the NBA App

📲 : https://t.co/QPNRiLoJ3U pic.twitter.com/4j3iyvSvz6 — NBA (@NBA) November 9, 2023

- Shai Gilgeous-Alexander a sorti la perf offensive de la nuit avec ses 43 points inscrits contre Cleveland pour guider le Thunder vers la victoire. Le Canadien a fini à un point de son record en NBA. Chet Holmgren (15 pts, 7 rbs, 3 blks) a encore été très bon dans ce match où Ousmane Dieng a joué 9 minutes pour 4 points et 5 rebonds.

- Dereck Lively est déjà très important pour Dallas. La preuve ? Les Mavs ont été battus pour la première fois de la saison à domicile cette nuit contre Toronto en l'absence de leur pivot rookie, malade. Le réveil de Pascal Siakam (31 pts, 12 rbds, 5 blks) a fait très mal à Dallas.

- En l'absence de Zion Williamson et CJ McCollum, les Pelicans étaient du menu fretin pour des Timberwolves très en forme. Rudy Gobert a fait une belle moisson (17 pts, 21 rbds), complétée par Anthony Edwards (26 pts) et KAT (23 pts).

- Bam Adebayo est dans une forme olympique. Après son gros triple-double deux jours plus tôt, l'intérieur du Heat a de nouveau été le Floridien le plus tranchant (30 pts, 11 rbds) lors de la courte victoire contre les Grizzlies. Miami peut néanmoins remercier son rookie Jaime Jaquez d'avoir plié l'affaire sur un tir à 3 points dans le corner à 18 secondes du terme.

- Les Wizards ont retrouvé le chemin de la victoire après 4 défaites. Il a fallu un déplacement chez un autre cancre de la NBA, Charlotte, pour voir Kyle Kuzma (33 pts) et ses camarades l'emporter. Le banc de Washington a été précieux, avec 72 points inscrits. Bilal Coulibaly a joué 30 minutes en sortie de banc pour 6 points, 2 rebonds, 1 passe et un +23 de différentiel.

- Les Pacers continuent d'assumer leur statut d'équipe la plus prolifique en attaque dans ce début de saison en NBA. Indiana a cette fois battu Utah pour une 3e victoire en 4 matches, avec un double-double de Tyrese Haliburton (16 pts, 13 asts), le meilleur passeur de la ligue, et un bel impact d'Aaron Nesmith (24 pts).

- Deuxième match avec les Clippers et deuxième défaite pour James Harden. Malgré l'absence de Ben Simmons et la blessure à la cheville en cours de match de Cam Thomas, les Nets ont tenu bon à domicile pour tenir en respect des Clippers maladroits et pas encore très épanouis dans cette version. Lonnie Walker a été déterminant pour Brooklyn. Harden a joué 36 minutes pour 12 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, mais le plus mauvais différentiel (-15) de son équipe.

- Jerami Grant (38 pts) a manqué deux paniers à 3 points pour égaliser dans les dernières secondes en prolongation et Portland s'est incliné à Sacramento. Les Kings ont tenu le choc grâce à l'adresse sur la ligne de Malik Monk '23 pts, 10 asts, 6 rbds), décisif dans le 4e QT et en overtime dans cet exercice.