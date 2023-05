Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Knicks : 105-111

Lakers @ Warriors : 117-112

---

New York Knicks 1-1 Miami Heat

- Les fans du Heat savaient qu'avec Jimmy Butler forfait peu avant le coup d'envoi, ce game 2 avait plus valeur de bonus qu'autre chose, après la victoire floridienne dans le match inaugural. Mais quand même... On imagine qu'ils ressortent de cette partie au Madison Square Garden avec le sentiment de ne pas être passés loin d'un très gros coup.

A un peu plus de cinq minutes de la fin, Miami était encore devant au tableau d'affichage, après un panier à 3 points du décidément excellent Gabe Vincent (21 pts, 7 pds). C'est le moment qu'ont choisi les Knicks pour produire leur effort, Jalen Brunson en tête. En difficulté dans le game 1 et pas beaucoup plus adroit jusque-là dans le game 2, le meneur new yorkais a inscrit des paniers importants, notamment celui pour virer en tête à 96-96.

Avec son camarade de fac Josh Hart (14 pts, 11 rbds, 9 pds), qui a porté le coup fatal à 3 points quelques instants plus tard, avant de marquer quatre lancers dans les derniers instants, Brunson (30 pts à 10/19) a généré une victoire absolument vitale pour les Knicks.

- Le retour de Julius Randle a aussi fait beaucoup de bien au groupe de Tom Thibodeau. L'ancien Laker a apporté 25 points, 12 rebonds et 8 passes, s'attirant les compliments de son coach à la fin du match, lequel a salué sa prestation "tough".

- On espère vraiment que Jimmy Butler va revenir dès le game 3 et que le staff médical du Heat a simplement fait un calcul pour lui permettre d'être là sur le reste de la série. Même sans lui, Miami a montré que pousser les Knicks dans leurs retranchements était possible. Malgré cette défaite, le Heat a les cartes en main.

- Carmelo Anthony a eu droit à une superbe ovation de la part des fans. Et le speaker du Garden, l'inoxydable Mike Walczewski, a pu déclamer son célèbre : "Carmelooooo, Anthonéééé".

- New York a encore gagné la bataille du rebond (50-34) et a tiré profit d'une belle adresse extérieur (40% à 16/40, avec 11 paniers primés répartis entre Jalen Brunson et RJ Barrett).

Golden State Warriors 0-1 Los Angeles Lakers

- Les Lakers ont déjà récupéré l'avantage du terrain au terme d'un game 1 au final haletant sur le parquet des Warriors. On a bien cru qu'ils allaient passer à côté de l'opportunité de réussir ce superbe coup, lorsqu'ils ont dilapidé 14 points d'avance dans le money time, mais L.A. a conservé son sang froid et repris le dessus. Difficile de ne pas tirer notre chapeau à Anthony Davis, principal responsable de cette victoire à l'extérieur qui met d'emblée son équipe sur de bons rails.

"AD" a de nouveau été titanesque, confirmant qu'il est bien l'élément le plus important des Lakers et le joueur à l'impact le plus fort sur le terrain. Davis a joué 44 minutes et a posé 34 points, 23 rebonds, 5 passes et 4 contres à 11/19. Avec LeBron James à "seulement" 22 points (9/24), les Lakers avaient besoin que leur intérieur All-Star hausse le ton en attaque, tout en étant la terreur qu'il est toujours capable d'être en défense.

Les Warriors, à l'envers au retour du vestiaire, avaient fait le plus dur en revenant à égalité à un peu plus d'une minute de la fin, en validant un 14-0 (!) avec un nouveau shoot lunaire de Stephen Curry (27 pts). Dans un Chase Center en fusion, tout indiquait des dernières secondes folles et à l'avantage des locaux. Sauf qu'un panier de D'Angelo Russell et un contre d'Anthony Davis sur une tentative de floater de Curry ont remis les Lakers d'équerre.

Golden State a bien eu l'occasion de prolonger le match, mais une défense plus féroce des Lakers sur Curry, deux tirs manqués par Jordan Poole (dont le dernier peut-être pris avec précipitation) et la sérénité de Dennis Schröder sur la ligne ont scellé le sort du match.

- S'il n'était pas sur le terrain dans le money time, Kevon Looney a encore été une belle garantie à l'intérieur pour les Warriors. Pour la quatrième fois depuis le début des playoffs, Looney a dépassé la barre des 20 rebonds et s'est même offert son record personnel (23) pour l'occasion, auquel il a ajouté 10 points et 5 passes.

- S'ils veulent être tatillons, les Warriors peuvent se plaindre du fait que Dennis Schröder ait été envoyé sur la ligne pour plier le sort du match au lieu qu'un entre-deux soit sifflé...

Granting a timeout instead of calling jump ball here is absurd #Warriors pic.twitter.com/a0fwokK8Ba — Tony Clements (@TonyCMKE) May 3, 2023

- On ne le voit peut-être pas sur la feuille de stats, mais Jarred Vanderbilt a été précieux défensivement, notamment pour compliquer la tâche de Stephen Curry. Si ce dernier a été à l'origine du run (14-0) qui a failli permettre à Golden State de remporter le game 1, Vanderbilt a tout donné pour le gêner avec de la presse tout terrain et des efforts constants. Il a aussi aidé Anthony Davis à verrouiller l'accès à la peinture, ce qui n'était pas une mince affaire.

- Histoire de mettre encore un peu de lumière sur le match d'Anthony Davis : depuis que les contres sont comptabilisés en NBA, seul un seul autre joueur avait sorti un match avec au moins 30 points, 20 rebonds, 5 passes et 4 contres en playoffs. Un certain Tim Duncan.

---

Le programme de la nuit prochaine

Podcast #89 : LeBron vs Steph, nouveau chapitre d'une rivalité historique !