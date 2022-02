Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Pacers : 119-118

Wizards @ Sixers : 106-103

Hornets @ Celtics : 107-113

Grizzlies @ Knicks : 120-108

Cavs @ Rockets : 104-115

Thunder @ Mavs : 120-114, après prolongation

Nuggets @ Jazz : 104-108

Nets @ Kings : 101-112

Blazers @ Lakers : 94-99

James Harden, Fournier : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- La nuit n'a pas été de tout repos, mais les Lakers sont tout de même venus à bout des Blazers. En l'absence de LeBron James, Anthony Davis a rappelé qu'il était bien l'élément-clé qui pouvait remettre la saison de son équipe sur les bons rails. Ses 28 points et son sang froid ont évité aux Californiens une nouvelle déconvenue. L'aide de Carmelo Anthony (24 pts en sortie de banc) a aussi été la bienvenue face à la furie de Norman Powell (30 pts).

- Les Wizards étaient sur une vilaine série de défaites et la rumeur disait que le vestiaire n'était pas trop fan de Spencer Dinwiddie. Du coup, que s'est-il passé ? Washington a battu Philadelphie et Dinwiddie a claqué le premier triple-double de sa carrière (14 pts, 12 rbds, 10 pds) en marquant un panier important dans le money time, évidemment.

Joel Embiid n'était pas dans un grand soir et a marqué 27 points en... 27 tirs.

- Les Celtics ont gâché la belle nuit de LaMelo Ball. Le meneur des Hornets a battu son record de points en NBA (38 pts), mais Charlotte n'est pas dans une bonne période et Boston en a profité. Josh Richardson (23 pts avec 6 paniers à 3 pts) et Jayson Tatum (19 pts, mais deux lancers francs clutch en fin de match) ont facilité ce troisième succès consécutif.

- Malgré les 30 points d'Evan Fournier (11/18) et une bonne défense sur Ja Morant (9/27), les Knicks ont plié à domicile devant les Grizzlies, qui ont encore montré que leur qualité ne se limitait pas à celle de leur meneur All-Star.

Jaren Jackson Jr (26 pts, 10 rbds) et Ziaire Williams (21 pts à 9/11) étaient dans un très bon soir et ont aidé Memphis à consolider sa 3e place à l'Ouest.

The @memgrizz got the win as Ja Morant & Jaren Jackson Jr. combined for 49 PTS on the road in NYC! #GrindCity @JaMorant : 23 PTS, 9 AST, 3 STL @jarenjacksonjr : 26 PTS, 10 REB, 2 BLK pic.twitter.com/gcw6yw3YmP

- Juste derrière les Grizzlies, le Jazz a enfin retrouvé un peu le sourire. En voyant que Nikola Jokic et Aaron Gordon n'étaient pas sur la feuille de match au coup d'envoi, Quin Snyder a dû sentir que son équipe avait de bonnes chances de repartir de l'avant, même sans Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson et Joe Ingles.

Dans un match au casting surprenant, Utah s'est imposé grâce à Trent Forrest (18 pts, 8 passes, records personnels en NBA), mais aussi aux quelques vétérans aptes à jouer comme Mike Conley (17 pts), Rudy Gay, Royce O'Neale et Bojan Bogdanovic, tous à 15 points. Le Jazz aura donc sweepé Denver (4-0) cette année en saison régulière.

- Brooklyn s'enfonce en silence. Les Nets ont enregistré une 6e défaite consécutive sur le parquet de Sacramento, malgré la présence de Kyrie Irving (14 pts à 5/15) et de James Harden (4 pts à 2/11).

Tyrese Haliburton a été précieux dans le 4e quart-temps pour permettre aux Kings, en crise de résultats eux aussi, de mettre un terme à une série de 7 défaites de rang.

- C'était la nuit de Luguentz Dort ! Encensé pour ses qualités défensives, le Québécois est aussi un excellent finisseur lorsqu'il l'a décidé. OKC a dominé Dallas en prolongation, une période durant laquelle Dort (30 points) a inscrit 14 des 17 points du Thunder. Le rookie Tre Mann a vécu la meilleure soirée de sa jeune carrière en NBA avec 29 points.

Tre Mann and Lu Dort were letting it fly from deep as they combined for 59 PTS & 12 3PM to get the win for the @okcthunder in OT! #ThunderUp@Tre2Mann3: 29 PTS | 6-8 3PM @luthebeast: 30 PTS | 6 REB | 6 3PM pic.twitter.com/ARnzmDZYMS

— NBA (@NBA) February 3, 2022