Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 101-128

Sixers @ Raptors : 114-119

Celtics @ Bucks : 121-127

Spurs @ Wolves : 121-127

Blazers @ Pelicans : 94-127

Grizzlies @ Nuggets : 109-122

Lakers @ Warriors : 112-128

On se doutait qu'un Camerounais ferait gagner son équipe dans le match entre Toronto et Philadelphie. On pensait juste que ce serait Joel Embiid. Sauf que Pascal Siakam est dans une forme exceptionnelle et que les Raptors avaient envie de montrer aux Sixers que leur possible affrontement au 1er tour ne serait pas une sinécure. Toronto l'a emporté à la maison avec un gros triple-double de Spicy-P : 37 points, 12 passes et 11 rebonds. Siakam a été phénoménal pour aider son équipe à gommer une entame très poussive. S'il joue à ce niveau durant la post-saison, il n'est pas sûr que le chemin des Raptors s'arrête dès le 1er tour...

Les Sixers n'ont plus qu'un seul match à jouer et devront sans doute se contenter de cette 4e place à l'Est.

Dans le même temps, Boston et Milwaukee s'affrontaient dans le haut du tableau. Les Celtics, privés de Jayson Tatum notamment, pensaient avoir le match en main mais l'intensité défensive et l'efficacité des Bucks dans le money time (ils ont fini sur un 9-0) ont fait la différence. Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday ont tous les deux inscrit 29 points et Milwaukee occupe la 2e place de l'Est.

- A l'Est toujours, Charlotte a conservé un mince espoir de recevoir lors du play-in en dominant nettement Orlando. LaMelo Ball (26 pts, 9 pds 8 rbds) a été le chef d'orchestre du jour pour les Hornets, qui gardent Atlanta et Brooklyn dans le viseur.

- Nikola Jokic a marqué de nouveaux points dans la course au MVP. Le Serbe a piloté la victoire des Nuggets à domicile contre Memphis, avec un accomplissement unique. Grâce à ses 35 points, 16 rebonds, 6 passes et 5 interceptions, le Joker est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes sur une saison.

Assurés d'éviter le play-in tournament, les joueurs de Mike Malone peuvent encore doubler Utah sur la ligne pour la 5e place.

🃏 Nikola Jokic became the first player in NBA History to record 2k points, 1k rebounds, and 500 assists in a season as he led the @nuggets to the win, clinching a spot in the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel! Jokic: 35 PTS, 16 REB, 6 AST, 4 STL pic.twitter.com/B81REGJmo3 — NBA (@NBA) April 8, 2022

- Les Pelicans ont verrouillé une 9e place qui paraissait assez inespérée il n'y a pas si longtemps. NOLA a balayé Portland et son équipe C, avec notamment 23 points pour CJ McCollum. Dans le même temps, San Antonio a chuté sur le parquet des Wolves. Il faut dire qu'Anthony Edwards était totalement en fusion. "Ant-Man" a explosé son record de points sur un match NBA, tout en mettant style et spectacle dans sa performance : 49 points à 16/28 (6 paniers à 3 points), 11 lancers, 8 rebonds, 6 passes et un dunk bien lourd.

Anthony Edwards WENT OFF for 29 points in the second half on his way to a career-high 49 points to lead the @Timberwolves to the win! #RaisedByWolves@theantedwards_: 49 PTS, 6 REB, 8 AST, 6 3PM pic.twitter.com/iZqAprQLcO — NBA (@NBA) April 8, 2022

NOLA accueillera donc San Antonio pour le barrage 9-10.

- En roue libre et sans le trio LeBron-AD-Westbrook, laissé à la maison, les Lakers ont logiquement perdu face aux Warriors. Malgré les 40 points de Talen Horton-Tucker, c'est Golden State qui a imposé sa loi, avec 33 points de Klay Thompson et un double-double de Jordan Poole (19 pts, 11 pds).

Courage, fans des Lakers, la saison NBA est bientôt terminée.