Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Cavs : 89-124

Hawks @ Magic : 111-99

Heat @ Sixers : 101-96

Lakers @ Mavs : 107-104, après prolongation

Pacers @ Bucks : 99-114

Pelicans @ Thunder : 113-110

Hornets @ Spurs : 131-115

Wolves @ Nuggets : 124-107

Clippers @ Jazz : 103-124

Wizards @ Kings : 105-119

Grizzlies @ Blazers : 113-103

Les Lakers sauvés par... Austin Reaves !

- On n'aurait pas cru écrire cette saison que Austin Reaves ferait gagner un match aux Lakers contre Dallas sur un shoot en prolongation alors que LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook étaient sur le terrain. Pourtant, c'est bien le rookie qui a délivré Los Angeles à 0.9 seconde de la fin de l'overtime sur ce tir crucial, son cinquième à 3 points de la nuit.

Another look at Austin Reaves' CLUTCH game-winning triple for the @Lakers! pic.twitter.com/rMojOA4LvI — NBA (@NBA) December 16, 2021

Thriller total entre NOLA et OKC

- On n'aurait pas non plus cru voir un finish aussi fou que celui entre New Orleans et OKC. Brandon Ingram a d'abord cru donner la victoire à NOLA sur un jumper à 7 secondes du terme. Puis c'est Shai Gilgeous-Alexander sur un shoot un peu improbable qui a égalisé à 3 points, certain d'avoir décroché la prolongation. C'était sans compter le buzzer beater le plus lointain depuis 25 ans en NBA, signé Devonte'Graham.

Regardez donc cette fin de partie complètement tarée...

What. An. Ending. The @PelicansNBA and @okcthunder thriller finishes with a crazy Shai game-tying three and an even crazier Devonte’ Graham #TissotBuzzerBeater! pic.twitter.com/vH1N09uNnO — NBA (@NBA) December 16, 2021

Anthony Edwards claque 10 paniers à 3 points !

- Belle soirée pour les Wolves ! Anthony Edwards a pris feu à Denver avec 38 points et 10 (!) paniers à 3 points (personne ne l'a fait aussi jeune en NBA) pour guider Minnesota vers son premier succès depuis 12 rencontres au Colorado. Karl-Anthony Towns (32 pts) a lui atteint la barre des 10 000 points en carrière, pendant que Nikola Jokic, même en triple-double (27 pts, 11 pds, 10 rbds) ne pouvait empêcher la défaite de son équipe.

"Ant-Man" a même shooté depuis le logo tant il transpirait la confiance !

☔ 10 ÜÇLÜK ☔ Nuggets deplasmanında @Timberwolves'un 23 üçlükle kulüp rekorunu kırdığı gecede @TheAntEdwards_ 10 üçlükle 38 sayı atarak maçın yıldızı oldu. #RaisedByWolves pic.twitter.com/ifBRO4CDlq — NBA Türkiye (@NBATurkiye) December 16, 2021

Miami sèche Philly, Cleveland réussit la passe de 5

- Avec 7 joueurs non-draftés sur leurs 10 disponibles cette nuit pour le déplacement à Philadelphie, Miami a réussi un joli coup en Pennsylvanie. En l'absence de Jimmy Butler, notamment, les Floridiens se sont appuyés sur Gabe Vincent (26 pts), décisif pour permettre au Heat de conserver son avance dans le 4e quart-temps, Duncan Robinson (21 pts) et Kyle Lowry (14 pts).

- Les Cavs sont toujours en pleine bourre et n'ont laissé aucune chance aux Rockets. Darius Garland (21 pts), Isaac Okoro (20 pts) et leurs camarades ont dynamité Houston pour une cinquième victoire consécutive, en comptant jusqu'à... 45 points d'avance dans le 3e quart-temps.

Holiday surprend les Pacers

- Les Hawks continuent d'être aussi performants à l'extérieur qu'inquiétants à domicile. Sur le parquet d'Orlando, Trae Young (28 pts), John Collins (21&10) et leurs coéquipiers ont enregistré un cinquième succès de rang hors de leurs bases, sans avoir à beaucoup transpirer.

- Les Pacers pensaient sans doute qu'avec Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton sur le flanc, les Bucks seraient gérables cette nuit. Raté : Milwaukee avait encore Jrue Holiday dans ses rangs et leu meneur a géré de main de maître l'absence de ses camarades. Avec 26 points, 14 passes et un rôle prépondérant dans le run de 21-0 appliqué par les Bucks dans le 4e quart-temps, Holiday a été extrêmement précieux.

Hayward monstrueux, Utah réussit le grand 8

- Les Hornets commencent à récupérer quelques forces vives et ça s'est senti sur le parquet de San Antonio. Charlotte a constamment fait la course en tête face aux Spurs avec un Gordon Hayward plus tranchant que jamais cette saison. L'ailier All-Star a claqué 41 points à 15/19 en seulement trois quart-temps et s'est avéré complètement insaisissable pour les Texans.

- Le Jazz est beaucoup trop solide en ce moment. Utah a enregistré une 8e victoire consécutive lors de la réception de Clippers qui restaient eux sur 4 victoires. Donovan Mitchell (27 pts) et Rudy Gobert (20 pts, 17 rbds) ont fait le gros du boulot.

Rudy Gobert putback SLAM on ESPN! 😤 pic.twitter.com/KFzeEPkLTq — NBA (@NBA) December 16, 2021

- De'Aaron Fox a réussi à mettre derrière lui ses lancers ratés du dernier match. Le meneur des Kings a relevé la tête (28 pts) et aidé son équipe, privé du coach Alvin Gentry, de Marvin Bagley et Terence Davis à cause du Covid, à enfoncer Washington.

Les Wizards ont perdu 6 de leurs 7 derniers matches, sans parvenir à retrouver leur allant du premier mois de la saison NBA. Les 30 points de Bradley Beal n'ont pas suffi, alors que Washington menait de plus de 10 points en fin de 3e quart-temps avant de complètement disparaître.

- Un basket collectif et un bon finish. Voilà comment les Grizzlies ont encore gagné un match NBA sans Ja Morant, cette nuit, à Portland. Avec six joueurs entre 10 et 23 points et un 4e quart-temps remporté 33-21 Memphis a pris le dessus sur des Blazers qui ne parviennent pas à se sortir du trou et viennent de perdre leurs 7 derniers matches...