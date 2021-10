Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Magic : 120-111

Wizards @ Celtics : 116-107

Heat @ Nets : 106-93

Pacers @ Raptors : 100-118

Hawks @ Pelicans : 102-99

Wolves @ Bucks : 113-108

Lakers @ Thunder : 115-123

Kings @ Suns : 110-107

Grizzlies @ Blazers : 96-116

Cavs @ Clippers : 92-79

Harrison Barnes, un début de saison canon et un game winner

- Harrison Barnes est dans une forme exceptionnelle dans ce début de saison. Statistiquement, déjà, mais aussi dans le leadership et la prise de responsabilités. Alors que les Kings venaient de dilapider une avance de 10 points contre Phoenix dans le money time et que tout le monde se préparait pour une prolongation, l'ancien Warrior a frappé au buzzer.

C'est ce que l'on appelle communément une bonne grosse clim'.

Harrison Barnes for the win. Awful loss for the Suns pic.twitter.com/D1O5gxtPeq — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) October 28, 2021

Cette saison, Harrison Barnes tourne à 26.8 points et 10 rebonds à 51% d'adresse. Il est en train de devenir le patron offensif que les Kings envisageaient lorsqu'ils l'ont recruté.

Les Lakers battus à OKC, Melo va faire des cauchemars

- Les Lakers pensaient pouvoir enchaîner en déplacement à OKC, mais c'était oublier un peu vite que le Thunder a certes une équipe expérimentale, mais joue toujours ses matches à fond et avec le plus grand sérieux. Toujours sans LeBron James, les Californiens ont chuté sans pouvoir freiner les gâchettes adverses. Shai Gilgeous-Alexander (27 pts), Darius Bazley (20 pts) ou l'excellent rookie Josh Giddey (18 points, 10 passes) ont mis en lumière les faiblesses défensives des Purple and Gold.

Malgré ça, L.A. était encore dans le match dans les dernières secondes et Carmelo Anthony va faire des cauchemars en repensant à cette action qui aurait pu permettre aux Lakers d'aller en prolongation. Sur un cadeau invraisemblable de Giddey sur remise en jeu, Melo a complètement manqué sa tentative. L'un des pires tirs de sa carrière, assurément.

- Russell Westbrook a fini en quadruple-double. Enfin, à peu près. Le meneur des Lakers a compilé 20 points, 14 rebonds, 13 passes et... 10 pertes de balle. Ah et il s'est aussi fait éjecter sur une deuxième faute technique pour être allé reprocher à Darius Bazley d'avoir dunké sur la dernière possession du match...

Russell Westbrook assessed his second technical foul and ejected for grilling Darius Bazley with a thousand “DONT DO THAT”s in the final seconds pic.twitter.com/XYrGUJqHFw — Rob Perez (@WorldWideWob) October 28, 2021



Dans ce match, Théo Maledon n'est entré que 7 minutes pour une passe et un rebond.

Chris Paul, Gordon Hayward : Les 5 performances de la nuit en NBA

Sexton postérise Batum, Miles Bridges est toujours en feu

- Les Cavs sont assez emballants eux aussi dans cette entame de saison. Avec leurs moyens, ils viennent quand même d'aller gagner à Denver et à L.A., contre les Clippers, la nuit dernière. Cleveland n'a concédé que 79 points face à des Clippers amorphes et maladroits, notamment Paul George (6/20).

Collin Sexton, était insaisissable (26 pts à 12/20) et s'est offert le tomar de la nuit sur Nicolas Batum.

Collin Sexton with AUTHORITY 🔨 pic.twitter.com/dsvhVBN4jK — NBA TV (@NBATV) October 28, 2021

- Miles Bridges continue de faire une campagne précoce pour le titre de MIP. Le joueur des Hornets a non seulement claqué 31 points contre Orlando, mais c'est son panier à 3 points à 1 minute de la fin qui a permis à Charlotte de mettre le Magic hors de portée pour de bon. C'est la troisième fois en quatre matches que l'ancien de Michigan State inscrit 30 points ou plus.

Washington se paye Boston, KD trop seul face à Miami

- Le bon début de saison des Wizards se poursuit et ils n'ont toujours pas besoin d'un grand Bradley Beal pour gagner. Washington est allé s'imposer à Boston, en partie grâce à l'impact énorme (25 pts, 11 rbds à 10/13) de Montrezl Harrell en sortie de banc. La paire Dinwiddie-Beal a compilé 45 points face à des Celtics un peu ternes après avoir remporté leurs deux matches précédents en back to back.

Ime Udoka n'est déjà pas trop fan des rotations élargies. Le nouveau coach de Boston n'a utilisé que quatre remplaçants cette nuit, là où d'autres ouvrent allègrement leur banc.

- Les matches des Nets commencent à se ressembler un peu trop. Kevin Durant fait le job en attaque, pendant que ses camarades le regardent et sont en difficulté. Brooklyn s'est incliné à domicile contre Miami cette nuit, malgré les 25 points de KD. James Harden (14-7-7 à 4/12) n'a toujours pas son rayonnement habituel et c'est forcément pénalisant.

En face, Bam Adebayo (24 pts, 9 rbds) et l'hyperactif Jimmy Butler (17 points, 14 rebonds, 7 passes et 4 interceptions) ne se sont pas fait prier pour profiter du démarrage poussif (2-3) des Nets.

Harden a d'ailleurs encore du mal avec la nouvelle règle sur les tentatives d'extorsion de fautes auprès du corps arbitral...

Not this year James. Love it. pic.twitter.com/Q2yCG5wVeI — Nate Duncan (@NateDuncanNBA) October 27, 2021

Les Wolves survivent à Giannis, Portland se réveille

- On disait l'autre jour que les Wolves avaient besoin que tous les membres de leur trio KAT-AntMan-DLo soient concentrés pour espérer faire quelques chose cette saison. C'est ce qui s'est passé sur le parquet de Milwaukee cette nuit. Minnesota a survécu au match monstrueux de Giannis Antetokounmpo (40 pts, 16 rbds, 7 pds, 3 ctres) grâce notamment à l'impact des trois susnommés.

D'Angelo Russell a effacé le souvenir de son dernier match raté avec 29 points, alors que Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards ont tous les deux inscrit 25 points. Sans Brook Lopez, ni Jrue Holiday, les Bucks affichent quelques limites.

- Damian Lillard a toujours la tête à l'envers en termes d'adresse (6/20 cette nuit), mais au moins les Blazers arrivent à s'en sortir collectivement. Portland a dominé Memphis à domicile cette nuit, avec ce qui ressemble fort à leur meilleure copie défensive depuis le début de la saison.

Chauncey Billups avait déclaré avoir honte du manque d'efforts de ses joueurs lors de leur dernière sortie. Il va pouvoir bomber un peu le torse ce coup-ci. Lillard (20 points, 10 passes) et CJ McCollum (25 pts à 4/9 à 3 pts) ont donné le ton offensivement, pour permettre à leur équipe d'afficher un bilan de 2-2.

Ja Morant n'est pas passé loin du quadruple-double westbrookien avec 17 points, 10 passes, 9 rebonds et 9 pertes de balle.