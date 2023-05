Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Celtics : 97-110

Boston Celtics 2-3 Miami Heat

Boston jouait encore sa peau cette nuit et il semblerait qu'être dos au mur réussisse vraiment bien à cette équipe cette saison. Les Celtics ont remporté le game 5 de leur finale de Conférence Est contre Miami, pour entretenir l'espoir d'une inédite remontée après avoir perdu les trois premiers matches de la série. Les joueurs de Joe Mazzulla sont entrés sur le terrain avec la même détermination et le même sérieux que lors de la rencontre précédente, sans jamais vraiment laisser au Heat la possibilité d'envisager une qualification en terre ennemie.

Dès le premier quart-temps, on a compris que les Celtics avaient mis leurs habits d'équipe sérieuse capable de battre à peu près n'importe qui à plates coutures. Boston a encore fait la différence à 3 points (16/39 à 41%, contre 9/23 de l'autre côté) en impliquant tout le monde ou presque, sans se limiter au tandem Tatum-Brown (21 pts chacun). On a ainsi rapidement vu Derrick White (24 pts) et Marcus Smart (23 pts) se mettre en rythme. Quatre joueurs des C's ont atteint la barre des 20 points, ce qui en dit assez long sur le partage du ballon qui s'est opéré.

Derrick White comes up big as the @celtics win Game 5! 24 PTS

6 3PM (Playoff career high)

2 STL Game 6 BOS/MIA:

Saturday, 8:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/fYR2VzqLQl — NBA (@NBA) May 26, 2023

Rentré au vestiaire avec 17 points de retard, Miami n'a jamais pu refaire son retard et on n'a pas senti la même gnaque, ni la même assurance que sur les trois premiers matches de la série. Jimmy Butler (14 pts à 5/10) et Bam Adebayo (16 pts à 8/15) n'étaient pas particulièrement dans un mauvais soir, mais c'est collectivement que le groupe d'Erik Spoelstra n'a pas véritablement eu de répondant. Néanmoins, c'est la copie la moins volumineuse au scoring pour Butler dans cette fabuleuse campagne de playoffs qu'il est en train de livrer.

- L'absence de Gabe Vincent, forfait à cause d'une blessure à la cheville, n'a pas aidé Miami. Kyle Lowry a retrouvé le cinq, sans grand succès (5 points, 4 pertes de balle). En termes de minutes, c'est Haywood "Machin" Highsmith, pour citer Antoine Pimmel, qui en a le plus bénéficié en passant 36 minutes sur le terrain, soit plus que quiconque dans son équipe. Highsmith a inscrit 15 points à 3/4 à 3 pts.

- A nouveau, c'est l'intensité défensive de départ qui a mis Boston sur les bons rails, au moins autant que l'adresse extérieure. Agressifs d'entrée, les Celtics ont provoqué 10 pertes de balle en première mi-temps pour 17 points à la clé, soit l'écart enregistré à la pause... Marcus Smart a donné le ton avec une interception d'entrée sur Adebayo, la première de ses cinq interceptions du jour.

- Erik Spoelstra n'a pas semblé plus inquiet que ça et mise beaucoup sur le game 6 à domicile ce weekend : "Ce qui se passe sur un match ne veut pas dire que ce sera pareil sur le suivant, ça ne compte pas. Il faut se préparer collectivement à faire un grand match et je sais qu'on jouera bien mieux dimanche".

- Il faut reconnaître que le TD Garden était bien plus animé que pendant les games 1 et 2. Les gens commencent à croire à l'exploit et on a entendu du "Beat the Heat" pendant une bonne partie du match. Les fans veulent un game 7 à la maison, même s'il reste une performance majeure à réussir en Floride dimanche.

Celtics @ Heat, game 6, dans la nuit de dimanche à lundi (2h30, heure française)