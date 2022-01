Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Cavs : 93-95

Pacers @ Pelicans : 113-117

Bulls @ Thunder : 111-110

Jazz @ Suns : 109-115

- Les Knicks ont failli réussir le hold-up parfait à Cleveland, après avoir remonté 15 points de retard dans le dernier quart-temps. Ils ont finalement échoué de peu, Julius Randle ne pouvant réussir le game winner sur la toute dernière possession.

Avant ça, les Cavs avaient été en contrôle. L'adresse de Kevin Love (20 points, dont 9 en une seule minute sur une rafale de shoots dans le 3e), le tir à 3 points de Darius Garland (13 points, 12 passes) dans le money time et le match complet d'Evan Mobley (15 points, 12 rebonds et 5 passes) ont finalement permis à la franchise de l'Ohio de l'emporter.

Kevin Love & Evan Mobley BOTH snatched double-doubles in the @cavs W!@kevinlove: 20 PTS, 11 REB, 6 3PM@evanmobley: 15 PTS, 12 REB, 5 AST pic.twitter.com/UP61oaaNMB — NBA (@NBA) January 25, 2022

Evan Fournier a joué 21 minutes pour 7 points à 3/9.

- Pendant que beaucoup d'équipes cherchent encore leur rythme de croisière et leur identité, les Suns savent qui ils sont : l'équipe qui à cette heure a le plus de chances de finir en tête de la NBA. Phoenix a signé une 7e victoire consécutive en dominant l'équipe B du Jazz à domicile.

En l'absence de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Utah a lutté vaillamment, mais comme souvent c'est le finish des Suns qui a fait la différence. La paire Chris Paul - Devin Booker a toujours cette faculté à jouer son meilleur basket dans le 4e quart-temps.

CP3 a été magnifique et a réussi son record de points cette saison (27) en frôlant le triple-double (14 passes et 9 rebonds), pendant que Booker y allait de ses 33 points.

Chris Paul & Devin Booker combined for 60 points to extend the @Suns win streak to 7! #ValleyProud@CP3: 27 PTS | 9 REB | 14 AST@DevinBook: 33 PTS | 7 REB | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/XlKE1JglcS — NBA (@NBA) January 25, 2022

- Ayo Dosunmu continue de monter en régime. En l'absence de DeMar DeRozan, laissé au repos, le rookie des Bulls a brillé et signé son record en carrière (24 pts, avec 8 pds et 5 rbds) lors de la victoire des siens à Oklahoma City.

Chicago s'est quand même fait très peur en dilapidant l'avantage de 28 points détenu dans le 3e quart-temps. Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 10 passes) a échoué de peu et aurait pu arracher la prolongation si le tir du Canadien avait fait mouche à 2.3 secondes de la fin.

3 of the @chicagobulls starters scored 20+ to get the win on the road!@NikolaVucevic: 26 PTS | 15 REB | 3 BLK@ZachLaVine: 23 PTS | 7 REB | 7 AST | 2 STL@AyoDos_11: 24 PTS (career high) | 5 REB | 8 AST pic.twitter.com/NeX4pth76E — NBA (@NBA) January 25, 2022

- Toujours sans Domantas Sabonis et Myles Turner, mais avec Caris LeVert, Indiana est tombé sur un os à New Orleans. Les Pelicans ont glané une 4e victoire en 6 matches pour confirmer leur bonne forme, sans Brandon Ingram. Devont'e Graham (25 pts), Josh Hart (22 pts) et la paire de remplaçants Jaxson Hayes - Nickeil Alexander-Walker (14 pts chacun) ont été déterminants.